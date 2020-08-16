  • BIST
    1083.83
  • Dolar
    7,3631
  • Euro
    8,7169
  • Altın
    460,1120
İstanbul
21 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bursa'da tüm tedbirleri hiçe saydılar! Maskesiz ve mesafesiz eğlence
MSB son durumu paylaştı! Akdeniz Kalkanı Harekatı'na katılan gemiler refakat ediyor
MSB'den TCG KEMALREİS fırkateyni açıklaması
Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan önemli uyarı! Elimizdeki en güçlü silahlar bunlar
Şeyh Salah teslim oldu! yüzlerce seveni uğurladı
Deniz üstü rüzgar santralleri 900 bin kişiye iş kapısı olacak
İran Meclis Başkanı Kalibaf: İslam'a ve Filistin'e açık bir ihanettir
Bursa Şehir Hastanesi ulaşım hattı ihale aşamasına geldi
Doğu Anadolu'dan 197 ülkeye 1 milyar 35 milyon dolarlık ihracat yapıldı
Max Gradel, Demir Grup Sivasspor'da!
İsviçreli tenisçi Belinda Bencic de ABD Açık'tan çekildi
"Bu sezonu ilk 8'de bitirmek istiyoruz"
Meteoroloji bazı illerimizi sağanak yağış konusunda uyardı
AK Partili Ömer Çelik'ten Biden'ın küstah sözlerine 15 Temmuz'lu yanıt
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan canlı yayında rezil oldu
Başkan Erdoğan Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulunuyor
Yeni dönem başladı! İkinci el oto pazarında soran çok alan yok!
Türkiye yeni NAVTEX ilan etti
Zonguldak Kilimli'de mahsur kalan 8 vatandaş kurtarıldı
Adana'da sahte içki operasyonu! Tam 2 bin 180 litre...
Aşiretler de PKK ile mücadeleye katılmak istiyor!
Macron umduğunu bulamadı! Müttefikleri kayboldu
Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitime başlamamız lazım
Oruç Reis Akdeniz'in röntgenini çekti
16 Ağustos 2020 Pazar 12:10:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2020 Pazar 12:11:00

Şeyh Salah hapis cezasını çekmek üzere İsrail makamlarına teslim oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, hakkındaki hapis cezasına yapılan itirazın İsrail mahkemesi tarafından reddedilmesi üzerine hapis cezasını çekmek üzere İsrail makamlarına teslim oldu. Teslim olan Şeyh Salah'ı yüzlerce seveni uğurladı.

Hayfa yakınlarındaki Celme Hapishanesi idaresine teslim olan Şeyh Salah’ı yüzlerce seveni uğurladı.

Şeyh Salah’ın savunma heyetinden yapılan yazılı açıklamada, Kudüs ve Mescid-i Aksa savunması nedeniyle Şeyh Salah’ın yaklaşık 40 yıldır İsrail makamları tarafından sistematik bir şekilde takibat altında tutulduğu vurgulandı.

Açıklamada, Şeyh Salah’ın “zalim siyonist rejim” tarafından siyasi, dini ve fikri olarak baskı ve kovuşturmaya maruz kaldığına dikkat çekilerek, İsrail makamlarının böylesi bir süreçte Şeyh Salah’ı hapse atmakta kasıtlı davrandığı ve bu süreçte yaşanacak herhangi bir kötü sonuçtan sorumlu olacağı kaydedildi.

İsrail mahkemelerinin tamamen göstermelik ve siyasi olduğuna işaret edilen açıklamada, "İsrail mahkemelerinin Şeyh Raid’in şahsında İslam dinini, terörizmle lekelemeye kalkıştığına, asıl hedefinin ise zulme karşı olan sesleri susturmak olduğuna" vurgu yapıldı.

Hayfa Merkezi Mahkemesi, 16 Temmuz’da savunma heyetinin hapis cezasına itirazını reddederek, Salah'ın 28 aylık fiili hapis cezasına 16 Ağustos'ta başlamasına hükmetmişti.

Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi, 10 Şubat'ta görülen duruşmada, Salah'ı yaptığı konuşmalar nedeniyle aralarında "terör örgütüne destek" iddiasının da bulunduğu 4 ayrı suçtan 28 ay hapse mahkûm etmişti.

Mahkeme, daha önceki 11 aylık tutukluluk sürecini göz önünde bulundurarak Şeyh Salah'ın 28 aylık fiili hapis cezasının 17 ayını cezaevinde geçirmesine ve 25 Mart'ta cezaevine teslim olmasına hükmetmişti.

Ancak Salah'ın avukatı Halid Zabarka, ülkede yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Mart'ta Şeyh Salah'ın hapis cezasının ertelenmesi için başvuruda bulunduklarını ve mahkemenin talebi olumlu karşıladığını duyurmuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER