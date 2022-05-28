Seul'de "Türkiye-Güney Kore Diplomatik İlişkilerinin 65. Yılı Fotoğraf Sergisi" açıldı

Yunus Emre Enstitüsünden (YEE) yapılan yazılı açıklamaya göre, Seul YEE ve Hankuk Yabancı Çalışmalar Üniversitesi iş birliğiyle Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği, Türk Hava Yolları Seul Ofisi ve Anadolu Ajansının (AA) destekleriyle düzenlenen sergi, 1950 Kore Savaşı'ndan başlayarak 18 Mart 2022'de resmî açılışı yapılan Çanakkale Köprüsü'ne kadar uzanan iki ülke arasındaki bağları kronolojik olarak ziyaretçilerle buluşturmayı amaçlıyor.

Hankuk Yabancı Çalışmalar Üniversitesi Akıllı Kütüphane'de gerçekleştirilen açılış törenine, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçin ve Hankuk Yabancı Çalışmalar Üniversitesi Dış İlişkiler Dekanı Tae-yup Jang'ın yanı sıra çok sayıda akademisyen, diplomat ve öğrenci katıldı.

Açılış töreninde konuşan Büyükelçi Erçin, iki ülke ilişkilerinin yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak "Türkiye ve Güney Kore tarih boyunca yolları kesişmiş ancak hiçbir dönemde olumsuz bir manada karşı karşıya gelmemiş nadir ülkelerdendir. Bizlerin de görev ve sorumluluğu bu kıymetli kardeşliği gelecek nesillere başarılı bir şekilde aktarabilmektedir. Bu açıdan Yunus Emre Enstitüsünün bu faaliyetlerinin çok değerli olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Güney Kore ilişkilerini yansıtan AA arşivinden 50 fotoğrafın yer aldığı sergi, 3 Haziran'a kadar açık kalacak.

Sergiyi ziyaret edip deneyimini sosyal medyada "Kardeş Ülke" etiketiyle paylaşan bir kişiye Türkiye'ye gidiş-dönüş uçak bileti, 2 kişiye Türk kahvesi hediye seti, 15 kişiye hediye paketi ve 25 kişiye 2 kişilik Türk kahvesi kuponu hediye edilecek.