02 Temmuz 2019 08:00 | Salı
Ses yalıtımına servet ödediler
İngiliz Kraliyet Ailesi’nin çiçeği burnunda gelini Meghan Markle (37) ve eşi Prens Harry’nin (34), yeni evleri için yaptıkları yüksek miktardaki harcamayla ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor.
UÇAK SESİ RAHATSIZ ETMESİN
Kensington Sarayı’ndaki dairelerinden Heathrow Havalimanı’na yakın Frogmore Kır Evi’ne taşınan çiftin, bu kez ses yalıtımı için 500 bin sterlin (3.5 milyon TL) harcadıkları iddia edildi. Çiftin harcamayı, 2 aylık olan bebekleri Archie’yi uçakların yüksek sesinden korumak için yaptıkları öğrenildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT