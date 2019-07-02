Ses yalıtımına servet ödediler

UÇAK SESİ RAHATSIZ ETMESİN

Kensington Sarayı’ndaki dairelerinden Heathrow Havalimanı’na yakın Frogmore Kır Evi’ne taşınan çiftin, bu kez ses yalıtımı için 500 bin sterlin (3.5 milyon TL) harcadıkları iddia edildi. Çiftin harcamayı, 2 aylık olan bebekleri Archie’yi uçakların yüksek sesinden korumak için yaptıkları öğrenildi.