  • BIST
    114809
  • Dolar
    6,8627
  • Euro
    7,7740
  • Altın
    396,9590
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsmail Demir: F-35'in alternatifi Milli Muharip Uçaktır
İstanbul Valisi Yerlikaya, yangının kontrol altına alındığını duyurdu
Sağlık Bakanı Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı
TFF 1.Lig'de 33. hafta maçları oynandı, Süper Lig yarışı kızıştı!
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 12 milyon 856 bini geçti
Formula 1'de sezonun ikinci zaferi Hamilton'dan
Vakalar arttı, nikah işlemleri durduruldu
Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı! Çok kuvvetli olacak
Ankara'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Serrac, askeri bölge komutanlarıyla Sirte-Cufra bölgesindeki operasyonları görüştü
'15 Temmuz Zaferi' Dijital Gösterim Merkezlerinde yaşatılacak
Erzurum'da yakalanan 2 teröristten biri gri listede olduğu ortaya çıktı
Emeklilerin bayram ikramiyeleri, 17- 29 Temmuz'da ödenecek
MKE Ankaragücü'nde Galatasaray maçı öncesi kavga şoku!
ilk 11'ler belli oldu
Dünya mirası Nemrut'ta hafta sonu yoğunluğu
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Yeni Malatyaspor maçında yok
Azerbaycan-Ermenistan sınırında sıcak çatışma
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 137 bini geçti
42 yaşındaki Anadol'una gözü gibi bakıyor
3 PKK'lı terörist SİHA'larımızın desteğiyle artık etkisiz...
Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kirli ittifak!
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
Yemen'de çok sayıda sağlık çalışanı Kovid-19 nedeniyle görevini bıraktı
12 Temmuz 2020 Pazar 18:49:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2020 Pazar 18:49:00

Serrac, askeri bölge komutanlarıyla Sirte-Cufra bölgesindeki operasyonları görüştü

ABONE OL

Libya Başbakanı Serrac, askeri bölge komutanlarıyla Sirte-Cufra bölgesinde devam eden operasyonları görüştü.

Libya Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Fayiz es-Serrac, Batı Bölgesi Komutanı Tümgeneral Usame el-Cuveyli, Trablus Askeri Bölgesi Komutanı Tümgeneral Abdulbasit Mervan, Orta Bölge Komutanı Tümgeneral Muhammed el-Haddad ve Sirte-Cufra Ortak Operasyon Dairesi Komutanı Tuğgeneral İbrahim Ahmed Beytülmal ile bir araya geldi.

Görüşmede, genel olarak ülkedeki askeri durum, Sirte-Cufra bölgesine yönelik operasyonların seyri ve kurtarılan bölgelerde güvenliğin temin edilmesi konuları ele alındı.

Görüşmede ayrıca, dost ülkelerle ortaklık programları kapsamında Libya ordusunun savunma kapasitesinin geliştirilmesi masaya yatırıldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 8 Temmuz'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Berlin Konferansı'nın katılımcılarıyla yapılan Libya oturumunda yaptığı konuşmada, Libya'da taraflara gecikmeksizin ve koşulsuz müzakerelere başlama çağrısı yaparak, ''Bunun için ilk önemli adım Sirte ve Cufra'nın askerden arındırılması olabilir." demişti.

Libya ordusu, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için 6 Haziran'da "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER