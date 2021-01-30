Seri üretimine başlandı: ilk Su-57 savaş uçağının uçuş görüntüleri yayınlandı
Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rostec bünyesindeki Birleşik Uçak Şirketi (UAK), Rusya'nın ilk beşinci nesil avcı uçağı olma özelliğini taşıyan Su-57'nin hazırlık ve uçuş aşamalarını gösteren görüntüleri yayınladı.
Seri üretimden çıkan ilk Su 57’nin Komsomolskiy-na-Amure Havacılık Fabrikası’ndaki son hazırlıkları ve kontrollerinin ardından hızlandığı ve havalandığı görüntüler yayınlandı.
Sputnik'te yer alan habere göre, Suhoy Test ve Tasarım Bürosu tarafından geliştirilen Su-57, her türlü hava, kara ve deniz hedefleri için tasarlandı.
Uçağın yüksek manevra kabiliyeti, en yeni kabin içi radyoelektronik ekipman kompleksi ve düşük görünürlük gibi ayırt edici özellikleri bulunuyor.
Su-57 ilk uçuşunu Ocak 2010'da gerçekleştirmişti.
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