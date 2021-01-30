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30 Ocak 2021 Cumartesi 19:13:00 - Güncelleme:30 Ocak 2021 Cumartesi 19:13:00

Seri üretimine başlandı: ilk Su-57 savaş uçağının uçuş görüntüleri yayınlandı

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Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rostec bünyesindeki Birleşik Uçak Şirketi (UAK), Rusya'nın ilk beşinci nesil avcı uçağı olma özelliğini taşıyan Su-57'nin hazırlık ve uçuş aşamalarını gösteren görüntüleri yayınladı.

Seri üretimden çıkan ilk Su 57’nin Komsomolskiy-na-Amure Havacılık Fabrikası’ndaki son hazırlıkları ve kontrollerinin ardından hızlandığı ve havalandığı görüntüler yayınlandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Suhoy Test ve Tasarım Bürosu tarafından geliştirilen Su-57, her türlü hava, kara ve deniz hedefleri için tasarlandı.

Uçağın yüksek manevra kabiliyeti, en yeni kabin içi radyoelektronik ekipman kompleksi ve düşük görünürlük gibi ayırt edici özellikleri bulunuyor.

Su-57 ilk uçuşunu Ocak 2010'da gerçekleştirmişti.

Etiketler : Su-57 Su-57 üretimi Seri üretim rusya manevra
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