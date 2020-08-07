Taht oyunları ve sırlar ortaya döküldü! Prens Selman Kanada'ya da suikast timi göndermiş

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07 Ağustos 2020 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2020 Cuma 11:13:00

Taht oyunları ve sırlar ortaya döküldü! Suudi Veliaht Prens Selman, Kanada'ya suikast timi göndermekle suçlanıyor

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, eski bir Suudi istihbarat yetkilisinin öldürülmesi için Kanada'ya bir suikast timi göndermekle suçlanıyor. İstihbarat görevlisinin ifadeleri ile Kaşıkçı cinayetinin benzerlikleri dikkat çekiyor. Eski üst düzey Suudi istihbarat görevlisi Saad Cebri, 106 sayfalık iddianamede Selman'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden 13 gün sonra peşinden suikast timi gönderdiğini söyledi.

Selman'ın, rakibi olarak gördüğü Prens Nayif'i "vatana ihanet" suçlamasıyla gözaltına aldırmasının ardından Nayif'in emrinde çalışan Cebri, öldürülme endişesi ile Kanada'ya kaçmıştı.

Eski üst düzey Suudi istihbarat görevlisi Saad Cebri, Washington'da açılan davada Selman'ı suçladı. Cebri, 106 sayfalık iddianamede Selman'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden 13 gün sonra peşinden suikast timi gönderdiğini söyledi.

TRT Haber'de yer alan habere göre, İddianame göre başarısız suikast planı, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesinin hemen sonrasına rastlaması ile de dikkat çekiyor. 3 yıl önce ülkesinden kaçan Cebri, olaydan bu yana da özel güvenlik korumasında yaşıyor. Dava dosyasına göre suikast planı, Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda Kanada gümrük birimlerinin, ekipten şüphelenmesi sonucu açığa çıktı.

CEBRİ: SELMAN HAKKINDA BİLDİKLERİM BENİ HEDEF YAPTI

İddianamede, Cebri'nin hedef alınmasının veliaht prensin, muhalifleri susturmak için başlattığı kampanyanın parçası olduğu vurgulandı.

Suç mahallerindeki izleri ortadan kaldırmada uzmanlaşmış "Kaplan Mangası" adı verilen suikast timinin Cebri'yi öldürmek için görevlendirildiği belirtildi. Bu yönüyle, Cebri'nin ifadeleri ile Kaşıkçı cinayetinin benzerlikleri dikkat çekiyor. 

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