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01 Ağustos 2023 Salı 11:30:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2023 Salı 11:30:00

Senegal'de muhalif lider Sonko'nun tutuklanması sonrası çıkan olaylarda 2 kişi öldü

Kaynak: AA

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Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko'nun tutuklaması ve partisi PASTEF'in feshedilmesi sonrasında çıkan olaylarda 2 kişi yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sonko'nun Belediye Başkanı olduğu Ziguinchor kentinde, Sonko'nun tutuklanması ve partisi PASTEF'in feshedilmesi sonrasında çıkan olaylarda 2 kişinin hayatını kaybettiği duyurularak halka sükunet çağrısında bulunuldu.

Muhalif lider Sonko, 28 Temmuz Cuma günü kendisini kaydetmek isteyen bir jandarmanın cep telefonunu zorla aldığı için gözaltına alınmış, olaydan önce sosyal medyada destekçilerini eylem yapmaya çağırmıştı.

Dün, sorgu hakiminin karşısına çıkan Sonko hakkında, "ayaklanma çağrısı yapma" suçlamasıyla tutuklama kararı çıkartılmıştı.

Karardan kısa bir süre sonra İçişleri Bakanlığı, liderleri ve yöneticileri aracılığıyla, destekçilerine sık sık ayaklanma çağrısında bulunduğu gerekçesiyle PASTEF'in feshedildiğini açıklamıştı.

Bu iki kararın art arda gelmesi sonucu bazı kentler ve Dakar'ın banliyölerinde ufak çaplı sokak eylemleri düzenlenmişti.

Birçok mağaza ve iş yeri, olayların büyüyebileceği endişesiyle bugün çalışmama kararı alırken, Fransız Enstitüsü cumaya kadar kapalı olacağını duyurdu.

Fransız Total de benzin istasyonlarının 3 gün boyunca güvenlik gerekçesiyle hizmet veremeyeceğini bildirdi.

Muhalif lider ve Cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko, 1 Haziran'da, 2021'de hakkındaki tecavüz suçlamasından aklanmış ancak gençleri suça teşvik ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kararı protesto eden Sonko destekçileri, gösterilere başlamış ve çıkan olaylarda 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler : senegal ousmane sonko tutuklama ayaklanma
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