Senegal Genelkurmay Başkanı Gueye Türkiye'ye büyükelçi olarak atandı
Kaynak: AA
Senegal Genelkurmay Başkanı Cheikh Gueye, ülkesinin Ankara Büyükelçisi olarak atandı.
Senegal Genelkurmay Başkanı Cheikh Gueye, ülkesinin Ankara Büyükelçisi olarak atandı.
Bakanlar Kurulunun basın açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Macky Sall, Gueye'yi, Moustapha Mbacke'nin yerine Senegal'in Ankara Büyükelçisi olarak atadı.
"Türkiye dostu" olarak tanınan Cheikh Gueye, başkent Dakar'daki Cap Manuel Kışlası'nda Yunus Emre Enstitüsüne bağlı Türkçe Eğitim Merkezi'nin açılışına da katılmıştı.
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