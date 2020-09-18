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18 Eylül 2020 Cuma 00:48:00 - Güncelleme:18 Eylül 2020 Cuma 00:48:00

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall: Cumhurbaşkanı hava olaylarını durduramaz

Kaynak: AA

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Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, geçen haftalarda yaşanan sel felaketinin ardından altyapı eksikliği konusunda hükümete gelen eleştirilere ilişkin "Cumhurbaşkanı hava olaylarını durduramaz." dedi.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, 5-6 Eylül'de ülke çapında etkili olan sağanakların yol açtığı sel felaketinden etkilenen Dakar'a 20 kilometre mesafedeki Keur Massar banliyösünü ziyaret etti.

Bölgede incelemelerde bulunan Sall, altyapı eksikliği konusunda hükümete gelen eleştirilere ilişkin "Yağışlar çok şiddetliydi ama cumhurbaşkanı da hava olaylarını durduramaz." ifadesini kullandı.

Sall, halktan da aşırı yağış alan bölgelere ev yapmamalarını istedi.

Keur Massar'ın yerel yönetim açısından daha avantajlı bir statüde bulunacağı bölge kategorisine alınacağını da duyuran Sall, bir süredir bunun üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

3 AYLIK YAĞIŞ BİR GÜNDE DÜŞMÜŞTÜ

Senegal'de 5 Eylül'de ülkenin, 3 aylık (temmuz-eylül) yağmur döneminin ortalamasından daha fazla yağış aldığı belirtilmişti.

Felakette 7 kişi yaşamını kaybetmiş, 16 bin 798 kişi de felaketten etkilenmişti.

Batı Afrika'da haziran itibarıyla başlayan yağış mevsimi eylüle kadar devam ediyor.

Bu yıl Nijer ve Burkina Faso'da da aşırı yağışlar, sel ve su baskınlarına neden olmuştu.

Nijer'de haziran başından bu yana aşırı yağışların neden olduğu sellerde en az 65 kişi yaşamını yitirmişti.

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