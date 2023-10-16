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16 Ekim 2023 Pazartesi 16:43:00 - Güncelleme:16 Ekim 2023 Pazartesi 16:43:00

Sembol ismin babası konuştu: 23 yıldır aynı sahne tekrarlanıyor

Kaynak: AA

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İkinci İntifada sırasında 11 yaşındaki oğlu Muhammed Durra'yı kolları arasında kaybeden babası Cemal Durra, aynı acıyı yeniden yaşadı. Durra, İsrail'in Gazze saldırılarında iki kardeşini, iki kardeşinin eşini, onların tek kızlarının yanı sıra çoğu çocuk onlarca komşusunu kaybetti.

İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'e karşı 2000 yılında patlak veren İkinci İntifada sırasında tüm dünyanın gözleri önünde öldürülen 11 yaşındaki Muhammed Durra'nın babası Cemal Durra, aynı acıyı yeniden yaşadığını ve Muhammed'in öldürüldüğü sahnenin 23 yıldır tekrarlandığını söyledi.

İkinci İntifada sırasında oğlu Muhammed'i kolları arasında kaybeden Durra, İsrail'in şimdi de kardeşlerinin evlerini bombaladığını, iki erkek kardeşini, kardeşinin eşini, onların tek kızlarının yanı sıra çoğu çocuk onlarca komşusunu öldürdüğünü dile getirdi.

İşgal güçlerinin çocukları kasten öldürdüğünü vurgulayan Durra, "Her gün çocuklar öldürülüyor. Muhammed'in öldürüldüğü sahne 23 yıldır tekrarlanıyor. Öldürülen her çocuk Muhammed Durra'dır. Muhammed'in kanı halen akıyor." dedi.

İsrail'in Filistin direniş güçleriyle başa çıkamadığını söyleyen Durra, İsrail'in sivilleri Batı'nın silahlarıyla katlettiğini ifade etti.

Etiketler : İSRAİL FİLİSTİN GAZZE CEMAL DURRA
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