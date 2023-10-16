Sembol ismin babası konuştu: 23 yıldır aynı sahne tekrarlanıyor

İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'e karşı 2000 yılında patlak veren İkinci İntifada sırasında tüm dünyanın gözleri önünde öldürülen 11 yaşındaki Muhammed Durra'nın babası Cemal Durra, aynı acıyı yeniden yaşadığını ve Muhammed'in öldürüldüğü sahnenin 23 yıldır tekrarlandığını söyledi.

İkinci İntifada sırasında oğlu Muhammed'i kolları arasında kaybeden Durra, İsrail'in şimdi de kardeşlerinin evlerini bombaladığını, iki erkek kardeşini, kardeşinin eşini, onların tek kızlarının yanı sıra çoğu çocuk onlarca komşusunu öldürdüğünü dile getirdi.

İşgal güçlerinin çocukları kasten öldürdüğünü vurgulayan Durra, "Her gün çocuklar öldürülüyor. Muhammed'in öldürüldüğü sahne 23 yıldır tekrarlanıyor. Öldürülen her çocuk Muhammed Durra'dır. Muhammed'in kanı halen akıyor." dedi.

İsrail'in Filistin direniş güçleriyle başa çıkamadığını söyleyen Durra, İsrail'in sivilleri Batı'nın silahlarıyla katlettiğini ifade etti.