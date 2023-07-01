VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kabotaj Bayramı nedeniyle gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı, ulaşıma açıldı
Fransa'yı kaosa sürükleyen cinayete ilişkin ses kaydı yayımlandı! "Kıpırdama yoksa kafana sıkarım"
Azerbaycan'dan, Fransa'ya yönelik seyahat uyarısı
Deprem bölgesi ayağa kalkıyor! Bakan Özhaseki: Çalışmalar hız kesmeden sürüyor
Bakan Bolat, Suudi mevkidaşı ile görüştü
Ukrayna'dan AB'ye, Rusya'ya yeni yatırım çağrısı
01 Temmuz 2023 Cumartesi 19:02:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2023 Cumartesi 19:02:00

Scholz'dan itiraf: Alman toplumunun büyük bölümünde Müslüman düşmanlığı yaygın

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yaptığı açıklamada Almanya toplumunun büyük bölümünde Müslüman düşmanlığının yaygın olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ırkçılığa, Yahudi düşmanlığına veya Müslüman karşıtı nefrete yer verilmemesi gerektiğini belirtti.

Scholz, 1 Temmuz Müslüman Karşıtı Irkçılıkla Mücadele Günü dolayısıyla Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Almanya'da ırkçılığın bir gerçek olduğunu belirten Scholz, bu gerçeğin üstesinden birlikte gelinmesi gerektiğini vurguladı.

Scholz, ırkçılıkla mücadele konusunda çaba sarf edeceğini bildirerek, "Irkçılığa, Yahudi düşmanlığına ve Müslüman karşıtı nefrete yer verilmemesi lazım." ifadesini kullandı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise ülkede yaşayan 5,5 milyon Müslümanın birçoğunun günlük hayatta ayrımcılık ve dışlanma yaşadığını bildirdi.

ALMANYA TOPLUMUNUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE MÜSLÜMAN DÜŞMANLIĞI YAYGIN

Alman hükümetinin Sol Partinin soru önergesine verdiği cevaba göre ocak-nisan 2023 döneminde Almanya'da 124 İslam karşıtı suç işlendi.

Suçların, camilere saldırı, halkı kışkırtma, yaralama, hakaret, tehdit, mala zarar verme veya anayasaya aykırı semboller kullanma olduğu ifade edildi.

Öte yandan, 9 kişilik Müslüman Düşmanlığı Bağımsız Uzman Grubunun hazırladığı raporda, Müslüman düşmanlığının Alman toplumunun büyük bölümünde yaygın olduğunu ortaya konuldu.

Raporda, Almanya'da her iki kişiden birinin Müslüman düşmanı ifadeleri onayladığı kaydedildi.

1 TEMMUZ MÜSLÜMAN KARŞITI IRKÇILIKLA MÜCADELE GÜNÜ

Almanya'da, Mısırlı Marwa El-Sherbini, çocuk parkında ırkçı hakarete maruz kalmasıyla ilgili davanın görüldüğü Dresden Eyalet Mahkemesinde 1 Temmuz 2009'da eşinin ve 3 yaşındaki oğlunun gözleri önünde ırkçı Alex W. tarafından 18 bıçak darbesiyle öldürülmüştü.

Eşini korumaya çalışan Elwy Okaz da saldırganın bıçak darbeleriyle yaralanmış, mahkeme salonunda görevli polisler de saldırgan sanarak Okaz'ı bacağından vurmuştu. Saldırgan Alex W, cinayet ve adam öldürmeye teşebbüsten müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Olayın Müslümanlara yönelik bir saldırı olmasından dolayı Müslümanlara karşı nefrete, saldırılara ve ırkçılığa dikkati çekmek amacıyla 1 Temmuz tarihi Müslüman Karşıtı Irkçılıkla Mücadele Günü ilan edilmişti.

Etiketler : Almanya Başbakanı Scholz almanya Müslümanlar
Miami'de aşk yeniden!

Miami'de aşk yeniden!
Özkan Uğur'un ailesi dua istedi

Özkan Uğur'un ailesi dua istedi
İlk Göktürk'ün Bumin Kağan'ı

İlk Göktürk'ün Bumin Kağan'ı
Önce İstanbul sonra Prag

Önce İstanbul sonra Prag
Ustaları andı

Ustaları andı
Tatil dönüşü yeni dizi anlaşması

Tatil dönüşü yeni dizi anlaşması
Küçük Kıvanç!

Küçük Kıvanç!
Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu

Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu
Kadınların üzerinde güzellik baskısı var

Kadınların üzerinde güzellik baskısı var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX