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02 Temmuz 2023 Pazar 18:34:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2023 Pazar 18:34:00

Scholz'dan Fransa açıklaması: Görüntüler üzücü olsa da Fransa'nın istikrarsız hale gelmesini beklemiyorum

Kaynak: IHA

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa'daki şiddet olaylarına değinerek, “Fransa'nın istikrarsız hale gelmesini beklemiyorum” dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman basınına Fransa'daki şiddet olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Fransa'daki olayları endişeyle takip ettiklerini ifade eden Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransa'daki durumu başarıyla yatıştıracağından emin olduğunu söyledi. Scholz, "Tabii ki görüntüler çok üzücü olsa da, Fransa'nın istikrarsız hale gelmesini beklemiyorum" dedi.

Fransa'da patlak veren şiddet olaylarının ardından Macron, bugün başlaması planlanan Almanya ziyaretini iptal etmişti.

Etiketler : olaf scholz almanya başbakanı fransa'daki şiddet olayları
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