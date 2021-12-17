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17 Aralık 2021 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:17 Aralık 2021 Cuma 09:41:00

Almanya Başbakanı Scholz'dan dikkat çeken Avrupa sınırları açıklaması

Kaynak: AA

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın sınırlarının değişmemesinin Avrupa için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın doğusundaki gerilime ilişkin, sınırlarının değişmemesinin Avrupa için büyük önem taşıdığını söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Zirvede Ukrayna'nın güvenliği konusunu görüştüklerini dile getiren Scholz, bu konuda AB üyeleri arasındaki dayanışmayı görmekten mutlu olduğunu belirtti.

Scholz, "Avrupa sınırlarının yerinden oynamaması bizim için büyük önem taşıyor. Bu güvenlik konusu herkes için geçerli. Bu ancak Avrupa'daki ortak güvenlik ilkesine saygı gösterilerek başarılabilir." dedi.

Scholz, sınır ihlali durumunda buna tepki verilmesinin hesaba katılması gerektiğini kaydetti.

Alman Şansölye, Brüksel'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüştüklerini ve Normandiya formatının canlandırılması konusunda hem fikir olduklarını belirtti.

Olaf Scholz, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın işletme ruhsatıyla Ukrayna'daki krizi azaltma çabalarının birleştirilmesine karşı çıkarak, "Kuzey Akım 2, bir özel sektör projesidir. Avrupa Enerji Yasası çerçevesinde ruhsat konusun

Etiketler : Olaf Scholz Alman Şansölye Vladimir Zelensky
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