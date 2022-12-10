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10 Aralık 2022 Cumartesi 20:18:00 - Güncelleme:10 Aralık 2022 Cumartesi 20:18:00

Scholz, Putin ile telefon görüşmelerini sürdüreceğini söyledi

Kaynak: AA

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, farklı düşüncede olduğu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmelerini sürdüreceğini söyledi.

Scholz, seçim bölgesi olan Potsdam kentinde vatandaşlarla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Putin ile yaptığı telefon görüşmelerine değinen Scholz, Ukrayna savaşından sonra Rusya Devlet Başkanı ile birçok kez uzun telefon görüşmeleri yaptığını anımsattı.

Scholz, görüşmelerinin nezaket çerçevesinde geçtiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Telefonun diğer tarafında bağıran kimse yok ve ben, Rusça konuşamıyorum. Bir defasında halk eğitim merkezinde yaklaşık 8 saat bunu (Rusçayı) öğrenmeye çalıştım ama alfabe dışında hiçbir şey kalmadı. Ancak Putin, çok iyi Almanca biliyor ve bundan dolayı bazen Almancaya geçiyor, açıklamalarımı tercüme ettirmiyor."

Putin ile tamamen farklı düşündüğüne işaret eden Scholz, "Buna rağmen onunla konuşmaya devam edeceğim. Çünkü bu durumdan çıkmanın nerede mümkün olabileceği o anı görmek istiyorum. Bu, birbirimizle konuşmadan olmaz." ifadesini kullandı.

"Tam olarak kaç Rus askerinin öldüğünü bilmiyoruz ancak 100 bin olabilir"

Başbakan Scholz, savaşın başından bu yana Putin'in söylediği ve başarmak istediği konularda bazı şeylerin değiştiğini belirterek, ancak Putin'in "Ukrayna topraklarının bir bölümünü şiddet kullanarak fethetmek istemesi" konusunda hiçbir şeyin değişmediğini kaydetti.

Rus tarafında çok sayıda kayıp olmasına rağmen bu konuda hiçbir şeyin değişmemesini üzücü bulduğunu söyleyen Scholz, "Tam olarak kaç Rus askerinin öldüğünü bilmiyoruz. Ancak 100 bin olabilir. Başka savaşlarla karşılaştırıldığında bu oldukça fazla." değerlendirmesinde bulundu.

Scholz, Ukrayna savaşı başladıktan sonra Putin ile çeşitli aralıklarla telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti. Putin ile Scholz arasındaki son görüşme, 2 Aralık'ta yapılmıştı.

Etiketler : Scholz Almanya Başbakanı Putin
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