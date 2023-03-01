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01 Mart 2023 Çarşamba 20:10:00 - Güncelleme:01 Mart 2023 Çarşamba 20:10:00

Scholz: Barışın mümkün olabilmesi için Rusya'nın adım atması gerekiyor

Kaynak: AA

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta barışın mümkün olabilmesi için Rusya'nın adım atması ve askerlerini geri çekmesi gerektiğini söyledi.

Scholz, Letonya Başbakanı Krisjanis Karins ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Görüşmede NATO'nun doğu kanadındaki güvenlik durumunu ele aldıklarını ifade eden Scholz, mevcut durumda Avrupalı ortaklar arasında birlik, dayanışma ve ortak hareket etmenin önemine işaret etti.

Scholz, "Avrupa Birliğinde (AB) ve NATO'da birbirimizin güvenliği için sorumluluk üstleniyoruz. Bu nedenle işbirliğimizi güçlendirmek mantıklı ve önemlidir" dedi.

"UKRAYNA'NIN BAŞARILI OLMASI İÇİN AVRUPA'NIN DESTEKLERİ SÜRECEK"

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kahramanca ve cesaretli bir şekilde mücadele ettiğini ifade eden Scholz, başarılı olması için Avrupa'nın transatlantik ortaklarla Ukrayna'yı desteklediğini, bu desteğin gerektiği sürece devam edeceğini yineledi.

Scholz, Ukrayna'nın müzakereleri kabul etmesi için hangi adımların atılması gerektiğine ilişkin bir soruya, "Rusya Ukrayna'ya saldırdı. Rusya, barışın mümkün olabilmesi için adım atması, bir şeyler yapması gereken ülkedir. Gerekli olan şey askerlerin geri çekilmesidir" şeklinde cevap verdi.

"NATO TOPRAKLARININ HER SANTİMETREKARESİNİ BİRLİKTE SAVUNACAĞIMIZ"

NATO topraklarını koruma güvencesini veren Scholz, "Bir saldırı durumunda NATO topraklarının her santimetrekaresini birlikte savunacağımız konusunda müttefikler olarak hemfikiriz" dedi.

Scholz, bunun Baltık ülkeleri ve Polonya'ya önemli bir mesaj olduğunu kaydetti.

"Almanya'nın desteği Ukrayna'nın hayatta kalması için kilit önem taşıyor"

Letonya Başbakanı Karins de, Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin önemli olduğunu belirterek, "Letonya açısından Almanya'nın desteği Ukrayna'nın hayatta kalması için kilit önem taşıyor" ifadesini kullandı.

Letonya'nın kendi savunmasına yatırım yaptığını aktaran Karins, ülkenin yeteneklerini geliştirmek için savunma sistemleri aldıklarını ve asker sayısını artırmak için de zorunlu askerliği yeniden uygulamaya koyacaklarını anlattı.

Karins, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi gerektiğini belirterek, "Ukrayna'yı desteklemeye devam etme kararlılığında ABD, Almanya, AB veya NATO ittifakında çatlaklar olduğuna dair hiçbir işaret yok" şeklinde konuştu.

Etiketler : Scholz rusya NATO

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