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06 Şubat 2022 Pazar 21:55:00 - Güncelleme:06 Şubat 2022 Pazar 21:56:00

Scholz, Almanya'nın Ukrayna'ya silah vermeyeceğini yineledi

Kaynak: AA

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Ukrayna'ya silah vermeyeceğini söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD'ye yapacağı ziyaret öncesi Almanya Birinci Televizyon Kanalı ARD'ye verdiği röportajda, Ukrayna krizinde müttefiklerle açık strateji izlediklerini belirterek, NATO'da, Avrupa Birliği (AB) ve ABD ile koordinasyon içinde olmanın önemli olduğunu ifade etti.

ABD'ye yapacağı ziyaretle bir süreden beri ilerleme sağladıkları konuları somutlaştıracaklarını belirten Scholz, "Örnek olarak birincisi, Ukrayna'ya yönelik askeri saldırganlığın Rusya için yüksek maliyeti olacağını nasıl açıklığa kavuşturabiliriz? Bunu hep vurguladık. Bu konuda ABD, AB ve ilgili olan herkesle çok net hazırlıklar yaptık." dedi.

Şansölye Scholz, stratejinin ikinci bölümünün Rusya ile diyalogda kalınması olduğunu aktararak, ABD ile Rusya arasında ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatında (AGİT) yapılan görüşmelerin önemine işaret etti.

Alman hükümetinin Ukrayna'ya 5 bin miğferin yanında gece görüş cihazları, sinyal bozucu veya telsiz göndermeyi düşünüp düşünmeyeceğine ilişkin soru üzerine Scholz, yıllardan beri Alman hükümetinin net bir yol izlediğini vurgulayarak, "Kriz bölgelerine silah vermiyoruz ve Ukrayna'ya saldırı silahı sağlamıyoruz. Selefim böyle yaptı. Bu doğruydu ve doğru kalacak." ifadelerini kullandı.

Scholz, Alman halkının çoğunun da bu konuya Alman hükümeti gibi yaklaştığını belirtti.

Bir kriz durumu olduğunu söyleyen Alman Başbakan, Avrupa'da bir savaşı önleme konusunda kendisini sorumlu hissettiğini vurguladı.

Scholz, Rusya'ya yönelik yaptırımlar arasında Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının bulunup bulunmadığına ilişkin soruya da "Somut hazırlıklarımız var. AB'de müttefiklerimizle ve ABD ile alacağımız olası yaptırımlar konusunda yakın görüşmeler yapıyoruz. Bunlar, gerektiğinde çok geniş kapsamlı ve çok sert yaptırımlar olacak. Mevcut çabalarımız yaptırımların gerekli hale gelmesini önlemeye yönelik olsa da." dedi.

Başbakan Scholz, tüm önlemlere ayrı ayrı bakıldığını ve hiçbir önlemin dışlanmadığını kaydetti.

Etiketler : almanya başbakanı olaf scholz ukrayna silah
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