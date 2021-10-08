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08 Ekim 2021 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:08 Ekim 2021 Cuma 11:26:00

Savunmada hipersonik füze çılgınlığı!

Kaynak: AA

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ABD'li savunma devi Lockheed Martin, Amerikan ordusu için hipersonik füze tesisi kurdu.

ABD'de havacılık ve savunma devi Lockheed Martin, Alabama eyaletinde Amerikan ordusu için hipersonik füze üretecek yeni bir tesis kurdu.

AA'nın aktardığı habere göre, hipersonik silahlar her geçen gün daha da savunma gündemine yerleşirken, ABD'deki savunma şirketleri de bu silahlara daha fazla yatırım yapmaya başladı.

ABD'deki en büyük silah şirketlerinden Lockheed Martin, Alabama'nın Huntsville kentinde tamamen dijital özellikli ve hipersonik füze üretecek bir tesis kurduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, bir havaalanının hemen yanında kurulan 65 bin metrekarelik Hipersonik Füze Montaj Tesisinin şirketin hipersonik programının üssü olacağı ifade edildi.

Bu tesiste, başta uzun menzilli hipersonik füzeler ve havadan fırlatılan acil müdahale mühimmatları olmak üzere ABD ordusu ve Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Ajansı için birçok yeni nesil hipersonik silah üretileceği belirtildi.

RUSYA'NIN TSİRKON'UNA KARŞI HAMLE

Öte yandan Rus donanması, 3 Ekim'de Barents Denizi'nde hipersonik "Tsirkon" (Zirkon) füzesini nükleer denizaltıdan ilk test atışını gerçekleştirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2018'de tanıttığı yeni hipersonik silahların arasında bulunan Tsirkon'un (Zirkon) ses hızının 10 katına (Mach 10) kadar çıkabildiği ve 1000 ila 2000 kilometre menzile sahip olduğu açıklanmıştı.

Etiketler : Lockheed Martin ALABAMA RUSYA ABD
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