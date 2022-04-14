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14 Nisan 2022 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:14 Nisan 2022 Perşembe 08:43:00

Savaşta sular durulmuyor! Rus kruvazör gemisi vuruldu: Ukrayna ve Rusya'dan peş peşe açıklamalar

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 50. güne girdi.24 Şubat'ta başlayan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta sular durulmuyor. Ukrayna, Karadeniz'de Rus donanmasına ait kruvazör gemisini Neptun füzesiyle vurduğunu açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı ise gemide çıkan yangın sonucu mühimmatların patladığını ve ağır hasar meydana geldiğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 50. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşta sular durulmuyor. Ukrayna, Karadeniz'de Rusya'ya ait kruvazör gemisini vurduğunu duyururken Rusya ise gemide çıkan yangın sonucu mühimmattın patladığını ve ağır hasar aldığını açıkladı.

Ukrayna, Karadeniz'de Rusya'ya ait Moskova isimli kruvazör gemisini Neptun füzesiyle vurduklarını, şu anda geminin yandığını duyurdu.

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Maksim Marçenko yaptığı açıklamada, Ukrayna silahlı kuvvetlerince fırlatılan iki Neptun seyir füzesinin Rus filosuna ait Moslova kruvazör gemisine isabet ettiğini belirterek, bunun sonucunda gemide yangın başladığını kaydetti.

Marçenko, çok ciddi bir hasar gören kruvazörün tahmini mürettebat sayısının 510 olduğunu ifade etti.

Öte yandan Ukrayna basını, Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Yılan Adası'ndaki Ukrayna askerlerine saldırı düzenleyen Moskova kruvazörünün, 2014'teki Kırım'ın yasa dışı ilhakı sırasında Ukrayna gemilerinin sahilden ayrılmasını da engellediğini bildirdi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

07:13 Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, Rusya'nın, Mali'nin uzun vadeli partneri olduğunu belirterek, bu ülkeyle kurdukları ilişkiye saygı duyulması gerektiğini söyledi.

05:29 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşında, her iki tarafta da ihlallerin meydana geldiğini ancak Moskova'nın ihlallerinin nitelik ve boyut olarak çok daha büyük olduğunu vurguladı.

03:12 Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait "Moskova" kruvazör gemisinde çıkan yangın sonucu mühimmatın infilak ettiğini ve ağır hasar meydana geldiğini bildirdi.

02:30 Ukrayna, Rusya Donanması'na ait Moskova isimli kruvazör gemisini vurduğunu açıkladı.

01:00 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Avrupa Birliği, Rus savaş makinesine sponsor olmayı bırakmalıdır." dedi. Zelenski, yayınladığı video mesajında, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı petrol ambargosu uygulaması gerektiğini belirterek, "Avrupa, Avrupa'nın tüm Rus enerji kaynaklarından vazgeçmeye hazır olduğunu açıkça göstermelidir. Avrupa Birliği, Rus savaş makinesine sponsor olmayı bırakmalıdır." ifadesini kullandı.

00:00 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Polonya Devlet Başkanı Andrej Duda, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Letonya Devlet Başkanı Egils Levits ve Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nausda düzenlenen ortak basın toplantısında Rusya'ya karşı "birlik" mesajı verdi.

23:50 ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ek silah ve savunma desteğinde bulunacaklarını duyurdu.

Etiketler : ukrayna rusya gemi savaş
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