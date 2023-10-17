Savaşın 11'inci gününde İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürdü

İsrail ordusu, gece boyunca, Gazze'nin çeşitli bölgelerini savaş uçakları, savaş gemileri ve topçu atışlarıyla vurmaya devam etti.

Gazze'deki sağlıkla ilgili kaynakların aktardığı bilgilere göre, Han Yunus bölgesini hedef alan hava saldırıları sonucu Gazze'deki Nasır Tıp Kompleksi'ne çok sayıda yaralı geldi.

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail'in, savaş uçakları, gemileri ve topçu atışlarıyla Gazze Şeridi'ne saldırılarının gece devam ettiğini aktardı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Gazze'nin orta kesimlerinde bulunan Deyr el-Belah bölgesinde bir eve saldırı sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 7 Filistinli hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat ve Şatı mülteci kampları gece boyunca İsrail savaş uçakları tarafından şiddetle bombalandı. Kentin doğu kesimleri de İsrail topçu atışlarının hedefi oldu.

WAFA'nın haberine göre, Gazze'nin güneyindeki Rafah bölgesine İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu. Kentin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bir evin bombalanması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.

İSRAİL'İN GECE BOYUNCA DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 60'TAN FAZLA FİLİSTİNLİ ÖLDÜ



İsrail güçleri, gece boyunca, Gazze'nin çeşitli bölgelerini savaş uçakları, savaş gemileri ve topçu atışlarıyla vurmaya devam etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail, hava saldırıları ile başta Mısır sınırındaki Refah kenti ve Han Yunus olmak üzere Gazze Şeridi'nin birçok noktasını hedef aldı.

Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin güneyinde Mısır sınırı yakınında bulunan Refah'ta bir eve düzenlenen hava saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 26 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Han Yunus kentindeki bir evi hedef alan İsrail saldırısında, aralarında çocukların da olduğu 25'ten fazla Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar Nasır Tıp Kompleksi'nde tedavi altına alındı.

Gazze'nin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda ise evde bulunanlardan 8 kişi öldürüldü.

Gazze'nin batı kesiminde Zeytun Mahallesi'nde bir eve düzenlenen bombardımanda, biri gazeteci 2 kişi yaşamını yitirdi, ailenin diğer fertleri ise yaralandı.

Gazze'nin orta ve batı kesimlerindeki Nusayrat ve Şatı mülteci kamplarına da İsrail savaş uçaklarıyla saldırılar düzenlendi. Saldırılarda can kaybı ve yaralanmaların yanı sıra büyük maddi hasar oluştu.

İSRAİL SU SIKINTISI YAŞANAN GAZZE'DE SU BİDONLARIYLA EVE DÖNEN 2 ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜ



İsrail, ciddi anlamda su sıkıntısının yaşandığı Gazze Şeridi'nde su doldurmak için dışarı çıkan 9 ve 13 yaşlarındaki 2 çocuğu öldürdü.

Gazze Şeridi'nin sınır bölgesine yakın Hicr ed-Dik beldesinde yaşayan Filistinli baba Yusuf eş-Şaviş, yaşadığı acıyı AA muhabirine anlattı.

Gazze'nin İsrail sınırına yakın Hicr ed-Dik beldesindeki evlerinin çok yakınına bomba atıldığını aktaran Şaviş, "Patlama sesini duyar duymaz eşim, 'Çocuklar nerede?' diye sordu. Ben de 'Buradalar.' dedim ancak dönüp baktığımda onları göremedim. Evden dışarı çıkınca ikisinin de şehit edildiğini gördüm." dedi

İsrail bombalarının 9 yaşındaki Muhammed ile 13 yaşındaki Gazal'ı kendilerinden kopardığını dile getiren acılı baba, "İsrail'in vurduğunu duyurduğu hedefler işte bunlar." diye konuştu.

Şaviş, İsrail savaş uçaklarının sivilleri çok iyi görebildiğini vurguladı.

Filistinli baba, İsrail saldırılarında evlerindeki su deposunun zarar gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Çocuklarımla su almaya gitmiştik ve bidonlarla su taşıyorduk. Ben su bidonlarıyla eve döndükten saniyeler sonra çocuklarımın şehit olduğu patlamanın sesini duydum. Yaşananlara inanamadım. Hala büyük bir şoktayım."

GAZZE'DE BİR GAZETECİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Filistinli gazeteci Muhammed Baluşe'nin Gazze'nin kuzey kesiminde Es-Saftavi bölgesinde yer alan evine saldırı düzenledi.

Saldırıda, "Filistin el-Yevm" kanalı muhabiri Baluşe'nin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 13'e yükseldi.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI GAZZE'DE FİLİSTİNLİ AİLENİN EVİNİ BOMBALADI



İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bulunan Deyr el-Belah kentinde Filistinli bir ailenin evini vurdu, çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Deyr el-Belah kentinde Filistinli "Ebu İsa" ailesinin evini bombaladı. İlk belirlemelere göre, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ifade edildi.

DOĞU KUDÜS VE BATI ŞERİA'DA GÖZALTILAR



Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdüren İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da aralarında eski Filistin Meclis Başkanı Aziz Duveyk ile eski milletvekilleri ve Hamas yetkililerinin de olduğu 70 Filistinliyi gözaltına aldı.

Öte yandan, İsrail polisi, Filistinli şarkıcı Dellal Ebu Amine'yi sosyal medyada "Filistin'i desteklediği ve İsrail karşıtı paylaşımlar yaptığı" gerekçesiyle gözaltına aldı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail işgal güçleri Nablus kentine baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin ateş açması sonucu kentin doğusundaki Mesakin Şabiye Mahallesi sakinlerinden Semir Mahmud Abdulkadir Sabra karnından vurularak yaşamını yitirdi.

Buna göre, Sabra'nın ölümüyle 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu ölen Filistinlinin sayısı 61'e yükseldi.

İSRAİL, ÜLKENİN GÜNEYİNDEN YAKLAŞIK 500 BİN VATANDAŞINI TAHLİYE ETTİĞİNİ AÇIKLADI



İsrail yönetiminin, savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze çevresinden yaklaşık 500 bin İsrailliyi tahliye ettiği belirtildi.

Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun dış medya sözcüsü Jonathan Conricus, gelişmelere dair yabancı medyaya brifing verdi.

Conricus, Hamas'ın 7 Ekim'deki sürpriz saldırısından bu yana yaklaşık yarım milyon İsraillinin evlerini terk ettiğini söyledi.

Bunların İsrail'in güney bölgesinden tahliye edilenler olduğunu kaydeden Conricus, Gazze Şeridi'nin yanı sıra Lübnan sınırına yakın 20'ye yakın yerleşim yerinin de savaş nedeniyle boşaltıldığını ifade etti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRISINDA SİVİLLER YARALANDI



İsrail'in gece boyunca Lübnan'ın güneyindeki bölgelere düzenlediği saldırılarda ise bazı sivillerin yaralandığı belirtilirken, İsrail ordusu sızma girişiminde bulunan silahlı 4 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, "saldırılarda yeni olan gelişmenin İsrail'in Ed-Duhayra beldesindeki sivillere yönelik fosforlu bomba kullanılması olduğu" ifade edildi.

Öte yandan Lübnan topraklarından İsrail'e ait sınır üzerinde yer alan Metula yerleşim yerine ateş açıldığı kaydedildi.

ABD CENTCOM KOMUTANI GENERAL CORELLA, İSRAİL'DE



İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "CENTCOM Komutanı General Corella, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin daveti üzerine bu sabah resmi bir ziyaret için İsrail'e geldi." ifadeleri kullanıldı.

Ziyaret kapsamında General Corella'nın İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya gelmesi ve ortak durum değerlendirmesi yapmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "savaş sırasında gerçekleşen bu ziyaretin, genel olarak iki ülkenin, özel olarak da İsrail ile ABD orduları arasındaki bağın gücünü ve ortak kaderini doğruladığı" değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle İsrail'e olan savunma desteğini artırdıklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın da 18 Ekim Çarşamba günü İsrail'i ziyaret edeceği açıklanmıştı.

SAVAŞ UZUN VE SERT OLACAK"



İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının kendileri için "ani olduğu ancak savaşın uzun ve sert" olacağını söyledi.

Halevi'nin İsrail ordusuna gönderdiği mesaj, ordu sözcüsü tarafından X sosyal medya platformu hesabından paylaşıldı.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e karşı ani bir saldırı düzenlediğini belirten Halevi, "İsrail ordusu da 11 gündür düşmanı hava, kara ve denizden güçlü şekilde vuruyor." ifadelerini kullandı.

Her meydanda her türlü senaryoya hazır olduklarını savunan Halevi, "Bir darbe aldık ve sorumluyuz ancak şu anda ipler elimizde. Savaş uzun ve sert olacak, biz kazanacağız." mesajını verdi.

İRAN LİDERİ HAMANEY, İSRAİL SALDIRILARI DURMAZSA DİRENİŞ GÜÇLERİNİN HAREKETE GEÇECEĞİNİ SÖYLEDİ



Öte yandan İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam etmesi halinde Lübnan Hizbullahı'nın da dahil olduğu "direniş güçleri" olarak adlandırılan grupların harekete geçeceğini savundu.

İran devlet televizyonuna göre, Hamaney, başkent Tahran'daki bir toplantıda konuştu.

Konuşmasının bir bölümünde İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinen Hamaney, "İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam etmesi halinde Lübnan Hizbullahı'nın da dahil olduğu direniş güçleri olarak adlandırılan grupları kimsenin durduramayacağını" söyledi.

İsrail'in Gazze'de dünyanın gözleri önünde Filistinlilere karşı soykırım yaptığını dile getiren Hamaney, "Bazı yabancı yetkililer, Filistinlilerin neden sivilleri öldürdüğünü söylüyor. Yerleşim yerlerinde yaşayanlar sivil değil. Hepsi silahlı." dedi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1309 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri hayatını kaybetti.