Savaş uçakları ve gemiler bölgeye girdi

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı, daha önce açıklanan 4 günlük süresinin ötesinde sürdürdüğü askeri tatbikatların 5'inci günüde, 39 savaş uçağı ve 13 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin hava ve deniz araçlarının elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve füze sistemleriyle izlendiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca uçaklardan 21'inin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusunda ve Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nin (ADIZ) güneybatı bölümünde uçtuğunun belirlendiği kaydedildi.

TAYVAN: ÇİN SON TATBİKATLARIYLA ADAYI İŞGALE HAZIRLANIYOR

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Vu, Çin'in son tatbikatlarıyla adayı işgale hazırlandığını söyledi.

Joseph Vu başkent Taipei'de düzenlediği basın toplantısında, "Çin'in asıl hedefi Tayvan Boğazı'nda ve Asya-Pasifik Bölgesi'nde statükoyu değiştirmektir" dedi.

Tayvanlı bakan, Çin'in ülkesinde halkın moralini bozmak için büyük tatbikatlar organize ettiğini, füzeler denediğini, siber saldırılar düzenlediğini, dezonformasyon kampanyası yürüttüğünü belirtti.

Batılı müttefiklerine Çin'in karşısında durdurdukları için teşekkür ettiklerini vurgulayan Joseph, "Bu tavırla dünyaya net bir mesaj veriliyor: Demokrasi, otoriterliğe boyun eğmeyecektir" dedi.

Çin ordusu, dün yapılan açıklamada, tatbikatlarla ilgili yayımlanan hava ve deniz güvenliği uyarılarının (NOTAM) süresi pazar günü öğle saatlerinde dolmasına rağmen, tatbikatları sürdüreceğini bildirmişti.

- ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI'NIN ZİYARETİ

Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetinin geçen hafta yaptığı ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası gören Pekin'in tepkisini çekmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada ziyareti kınadığını bildirmiş, Savunma Bakanlığı da Ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu.

Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.