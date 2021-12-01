Rus ve Belarus savaş jetleri havalandı!

Karadeniz'de savaş rüzgarları esmeye devam ediyor. Batı dünyası Moskova'yı Ukrayna'yı işgal etme planları yapmakla suçlarken, Kremlin de NATO'yu bölgede askeri yığınak yapmakla itham ediyor. Bugün ise iki ülkenin jetlerinin havalanması bir anda tansiyonun yükselmesine sebep oldu.

Belarus Savunma Bakanlığı, Minsk'in yakın müttefiki Rusya ile ortak askeri tatbikatlar düzenleneceğini ilan etmesinden bir gün sonra, iki ülkenin savaş uçaklarının Belarus sınırı boyunca devriye uçuşları gerçekleştirdiğini duyurdu.

Batı sınırında kamp kuran göçmenler konusunda Avrupa Birliği ile çatışan Belarus, Pazartesi günü Rusya'nın Ukrayna ile güney sınırında tatbikat düzenleyeceğini açıkladı ve NATO'yu sınırlarının yakınında yığınak yapmakla suçladı.

ABD VE RUSYA ARASINDA KARŞILIKLI TEHDİTLER

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Salı günü Riga'da bir NATO bakanlar toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir 'saldırganlığının ciddi bir yanıtla sonuçlanacağını' söyledi.

Letonyalı mevkidaşı Edgars Rinkevics ile düzenlediği basın toplantısında Blinken, "Rusya'nın gerginliği tırmandıracak herhangi bir eylemi, Letonya için olduğu gibi ABD için de büyük endişe kaynağı olacaktır. Böylesi bir eylem ciddi sonuçlara yol açar" diye konuştu.

Rusya lideri Vladimir Putin, NATO'nun Ukrayna'daki askeri altyapısını büyütmesinin bir kırmızı çizgi olduğunu tekrarlayıp "Umarım söz konusu çizgi geçilmez" ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da NATO'yu Rus sınırına yığınak yapmakla suçlayark, "Batı ve Kiev güvenliğimizi tehdit ediyor. Eğer gerekirse karşılığını veririz" dedi.

Bir başka NATO üyesi Almanya da Rusya'yı uyardı. Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Putin'in batı komşusuna saldırması halinde ağır bir bedel ödeyeceğini söyleyip Kiev yönetimine destek verdi.

'RUSYA ÇOK TEHLİKELİ SİNYALLER GÖNDERİYOR'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, hafta sonu yaptığı açıklamada Rus lider Vladimir Putin'i bir işgal hazırlığı yaptığını açıkça inkar etmeye çağırdı ve Rusya'nın 'çok tehlikeli sinyaller' gönderdiğini söyledi.

Açıklamalar, Ukrayna sınırlarında yaklaşık 100 bin Rus askerinin yığıldığı iddiasıyla ilgili artan endişeler üzerine geldi. Moskova, işgal planı önerilerinin 'provokasyon' olduğu konusunda uyardı.

ZELENSKİ: ORDUMUZ TAMAMEN HAZIR

Ukrayna lideri, Kiev'de gazetecilere şunları söyledi: "Rusya'dan çok tehlikeli bir söylemin çıktığına inanıyoruz. Bu, gerilimin tırmanabileceğini bir işareti. Bugün bizi korkutmaya yönelik bir girişim görüyoruz ancak ordumuz tamamen hazır."

Zelenski, herhangi bir Rus ilerlemesinin 'güçlü' Ukrayna ordusunun sert yanıtıyla karşılaşacağına söz verdi. Öte yandan bu ordu, Moskova yanlısı ayrılıkçıları desteklemek için ülkenin doğusundaki Rus saldırılarına, yalnızca sınırlı bir direniş gösterebilmişti. Ukrayna lideri, "Rusya Devlet Başkanı ülkesinin Ukrayna'yı topyekün bir işgale hazırlamadığını açık açık duyurmalı" dedi.

ABD VE RUSYA'DAN KARŞILIKLI TEHDİTLER

Ukrayna askeri istihbaratı, sınırının yakınında toplanmış 92 binden fazla Rus askeri olduğunu söylüyor. NATO lideri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı güç kullanması halinde bunun 'sonuçları olacağı' uyarısında bulunurken, ABD Dışişleri Bakanlığı da "Tüm seçenekler masada" açıklamasını yaptı.

Kremlin, Kiev'in doğu Ukrayna'daki Rus yanlısı isyancı cumhuriyetleri geri almaya yönelik herhangi bir girişiminin 'Ukrayna devleti için ciddi sonuçları' olacağı konusunda uyardı.

Dün erken saatlerde Rusya Dışişleri Bakanlığı NATO, ABD ve Ukrayna'yı olası bir askeri saldırı iddialarını uydurmakla suçladı. Moskova, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destekten ve Karadeniz'de Kırım yakınlarındaki ABD deniz devriyelerinden endişe duyduğunu, bu nedenle ve kendisini savunmaya hazır olması gerektiğini söyledi.