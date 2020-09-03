"Beyaz kölemiz olacak"

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu ölen siyahi Amerikalı George Floyd cinayetinin ardından başlayan barışçıl BLM protestoları, kısa sürede şiddet olaylarına dönüşerek tüm ülkeyi sardı.

3 aydır ABD şehirlerini savaş alanına çeviriren gösteriler, Avrupa'ya da sıçrayarak sokak olaylarına neden oldu.

BLM protestoları, Batı tarihi ve kültürüyle ilgili yeni tartışmaları beraberinde getirirken, köle tacirlerinin heykelleri devrildi, Hz. İsa'nın rengi konusunda tartışmalar başladı.

Bu protestolar kapsamında düzenlenen milyon kişi yürüyüşlerinden birine katılan ve İngiltere'de bir BLM lideri olduğu belirtilen Sasha Johnson, İngiltere'deki ilk siyah liderliğindeki siyasi partiyi kuracağını duyurdu.

Partinin adının, 'Take the Initiative Party (TTIP)' olacağı ve Change UK'yi (Birleşik Devletleri Değiştir) sloganını markalaştırmaya çalışacağı belirtiliyor.

IRKÇILIKLA MÜCADELE ADI ALTINDA IRKÇILIK...

Partinin temelde, 'işçi sınıfına' hitap eden ve bu nedenle sınıfsal farklılıklar nedeniyle kurulan bir parti olduğu düşünülse de, Irkçı çıkışlar temel ilkeyle şimdiden çakışıyor gibi görünüyor.

Bunun nedeni ise, TTIP'yi ilk kez duyuran Sasha Johnson adında bir kadın. Sasha, Oxfordshire Youth adlı bir YouTube kanalıyla yaptığı röportajda, 'İnanılmaz bir gençlik mücadelecisi, özgürlük savaşçısı, aktivist ve iş sahibi.' olarak tanıtmış ve kendisine, 'Oxford'un Kara Panteri' olarak denildiğini ileri sürmüştü.

Ancak bu çıkış, bazı çevreler tarafından 'Wakanda hayalperesti' olarak anılmasına neden oldu.

ZIT KAVRAMLARLA NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR?

Son birkaç ayı olaylarla geçen Johnson, 'İngiltere'nin ırkçı bir yer olmadığını' söyleyen adama defalarca 'Zenci' dedi. Bu kadarıyla yetinmeyen Johnson, adamı şiddet kullanmakla tehdit etti.

Johnson'ın başka bir görüntüsünde ise, İngiltere'de 'Siyahi Milis Gücü' kurulması çağrısında bulunduğu görülüyor. Johnson bunların yanı sıra ırkçı, 'Siyahi iktidar' sloganları ile 'Tek yol devrim' sloganlarını aynı anda atıyor.

Daha önceki açıklamasında, 'Emek, Muhafazakârlar, Liberal - Demokratlar ve diğer tümü tarafından hayal kırıklığına uğratılmaktan yorulduk. Dönüştüğümüz çok kültürlü ulusu yansıtan kendi siyasi partimizi istiyoruz.' ifadelerini kullanan Johnson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bir skandala imza attı.

Johns'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Beyaz adam bizim eşitimiz değil, kölemiz olacak. Zaman değişiyor. Adalet yok, barış yok...

Paylaşımdan sonra, Johnson'ın iddia ettiği gibi eşitlikçi değil, 'siyahi üstünlükçü' olduğu açıkça görüldü. Ayrıca beyazlarla iyi geçinen siyahileri, 'Irkına ihanet edenler' olarak yaftalıyor.

star.com.tr