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28 Temmuz 2020 Salı 22:44:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2020 Salı 22:45:00

San Francisco'da korkutan yangın

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ABD'nin San Francisco kentinde yer alan bir iş yerinde büyük çaplı yangın çıktı. Alevler, kısa sürede diğer iş yerlerine sıçradı.

ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco kentinin en işlek bölgelerinden biri olan South of Market bölgesinde bir iş yerinde yangın çıktı. San Francisco İtfaiye Departmanından Jonathan Baxter tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 06.30'da başlayan yangında alevlerin kısa sürede çevredeki 5 iş yerine sıçradığı ifade edildi. Polis, çevredeki bina sakinlerini ve iş yerlerini tahliye etti. Binaların birinde bulunan San Francisco Bölge Şerifine ait birim de yangında zarar gördü ve tahliye edildi.

Şerif Paul Mitamoto yaptığı açıklamada, "Görüldüğü gibi çok büyük bir yangın. Bununla savaşan önce itfaiye görevlilerine ardından tüm sivil ekiplere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Mitamoto, tahliye edilen binada yapılan çalışmaların geçici olarak merkeze alındığını belirtti. Yangında yaralanan 1 itfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu aktarılırken, San Francısco İtfaiyesi başka yaralı ve ölü bulunmadığı bildirdi.

YANGIN, ALARM-5 SINIFI

Alevlere müdahale devam ederken, yangının sınıfı Alarm-5 olarak açıklandı. En büyük yangın sınıfı olarak kabul edilen Alarm-5 yangınlarına en az 30 aracın yanı sıra helikopterler ve 100'den fazla itfaiye görevlisi müdahale ediyor.

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