  • BIST
    1439.35
  • Dolar
    7,4139
  • Euro
    9,0733
  • Altın
    448,1240
İstanbul
10 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Platin Global 100 ödülleri Turkcell ana sponsorluğunda sahiplerini buldu
Salgın F-35'i vurdu... Teslimat sıkıntısı baş gösterdi
İşte CHP'li belediyelerin 20 aylık karnesi! İstanbul'da büyük memnuniyetsizlik
Türkiye'nin baskısına dayanamadılar...
Koronavirüs tedbirlerine uymayan 185 kişiye para cezası
Wikipedia'da 2020'de bunları aradık!
Zeynep Bastık nişanlısı Tolga Akış hakkında konuştu: Birinci haftada evlilik teklifi aldım
Tuba Ünsal ile Cemal Hünal'ın film çekimlerinden tablo gibi görüntüler
Eksi 10 derecede kaplıca keyfi
Onur Bay: 21. yüzyılda yaş farkı konuşulmaz
Dışişleri'nden ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a tepki
Bakan Koca'dan ‘mücadeleye destek' paylaşımı
AK Partili Ünal'dan AİHM kararına tepki
Vaka sayısında düşüş devam ediyor
Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'daki savaşta 2 bin 823 şehit verdi
Başkan Erdoğan: Her sahada egemenlik haklarımıza sahip çıkacağız
Ağır şartlarda yaşam mücadelesi veren Bosna hersekteki göçmenlerin son durumu
AK Parti'den sert tepki: Bu vahim iddianın takipçisi olacağız
Platin Global 100 Ödülleri Turkcell ana sponsorluğunda bu akşam sahiplerini buluyor
U.S. Polo Assn. ‘den 5 katlı amiral mağaza!
Asgari Ücret açıklandı
Yunanistan'dan skandal karar! Resmen yürürlüğe girdi
HDP'den Millet İttifakı'na çağrı: Gelin Demirtaş'ı beraber kurtaralım
"Rezalet" demişti! İmzaladı
29 Aralık 2020 Salı 11:20:00 - Güncelleme:29 Aralık 2020 Salı 11:20:00

Salgın F-35'i vurdu... Teslimat sıkıntısı baş gösterdi

ABONE OL

Koronavirüs salgını nedeniyle F-35 savaş uçağı üretiminin beklenenden yüzde 8 daha düşük olduğu bildirildi. Lockheed Martin şirketinden yapılan açıklamada, ABD ve müttefiklerine F-35 savaş jeti teslim etme hedefinin kaçırıldığı açıklandı.

Merkezi ABD'de bulunan teknoloji ve havacılık şirketi Lockheed Martin'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, F-35 savaş uçağı üretiminde tedarik zincirini engellediği bildirildi.

Aksam.com.tr'nin Reuters'dan aktardığı habere göre, şirketin yüzde 8 daha az savaş jeti ürettiği ve 2020 yılı için ABD ve müttefiklerine 141 adet F-35 savaş uçağı teslim etme hedefini kaçırdığı belirtildi.

Lockheed Martin, 2020'de 123 uçak teslim ederek 2019'un sonlarında belirlediği hedefinin altında performans gösterdi.

Mayıs ayında şirket, parça sıkıntısı nedeniyle hedefi 117-123 uçağa düşürmüştü.

Etiketler : f-35 abd koronavirüs
Funda Eryiğit'ten sıcak bir aile hikayesi geliyor

Funda Eryiğit'ten sıcak bir aile hikayesi geliyor
Öykü Çelik: Ünlüyüz diye zengin sanıyorlar

Öykü Çelik: Ünlüyüz diye zengin sanıyorlar
Demet Özdemir çalışamayanlara üzülüyor

Demet Özdemir çalışamayanlara üzülüyor
Assos'tan AVM'ye Umut Evirgen ve Melisa Şenolsun çifti...

Assos'tan AVM'ye Umut Evirgen ve Melisa Şenolsun çifti...
Online Edis'e rekor izleyici

Online Edis'e rekor izleyici
Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan'dan alternatif arabesk

Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan'dan alternatif arabesk
Ata Demirer'den yakın dostu Demet Akbağ'a doğum günü kutlaması: İyi ki güldük, güldürdük

Ata Demirer'den yakın dostu Demet Akbağ'a doğum günü kutlaması: İyi ki güldük, güldürdük
Seda Sayan: Kimsenin ekmeğiyle oynamadım

Seda Sayan: Kimsenin ekmeğiyle oynamadım
Demet Akalın kanalı ayağa kaldırdı

Demet Akalın kanalı ayağa kaldırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER