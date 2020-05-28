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28 Mayıs 2020 Perşembe 10:53:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2020 Perşembe 11:05:00

Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü

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Sri Lanka'da öldüğü sanılan ve cansız bedeni ailesi tarafından teşhis edilerek toprağa verilen adam cenazeden 1 ay sonra evine döndü. Adamın bir ay boyunca yeni tip koronavirüs nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı dolayısıyla evine dönemediği kaydedildi. Gömülen cansız bedenin kime ait olduğu ise henüz öğrenilemedi.

Sri Lanka'nın Colombo şehrinin Athurugiriya banliyösünde yaşayan Dandiris Perera isminde bir adamın bölgede gerçekleşen bir kaza nedeniyle öldüğü düşünülmüştü. NewsWire'ın haberine göre, yakınları cansız bedenin Perera'ya ait olduğunu doğrulamış ve olayın ardından yaşlı adamın cansız bedeni defnedilmişti.

EVİNE DÖNEREK HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Fakat Muthuhena bölgesinin Meegoda muhitinde yaşayan Dandiris Perera, evine dönerek köyündeki herkesi şaşkına çevirdi. İş nedeniyle 4 Şubat'ta evinden ayrılan Perera'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle uygulanan sokağa çıkma yasağı yüzünden evine dönemediği öğrenildi.

"KENDİ MEZARINI GÖREN İLK KİŞİ OLABİLİRİM"

Dandiris Perera, "Eve geldiğimde herkes şoke olmuştu. Onlara olanları anlatmak için polisle gelmem gerekiyordu. Kendi mezarını gören ilk kişi olabilirim" dedi.

Karmaşıklığın nasıl ortaya çıktığı bilinmezliğini korusa da, Dandiris'in yerine gömülen kişinin kim olduğuna yönelik çalışmalar devam ediyor.

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