Saldırı planı hala masada

İran’ın ABD’ye ait İHA’yı düşürmesinin ardından yükselen tansiyon, karşılıklı açıklamalarla sürüyor. Trump, New York Times gazetesinin, kendisinin İran’a saldırı planını geri çektiği yönündeki haberini eleştirerek, “İran’a saldırıyı asla geri çekmedim, sadece şu anda ilerlemesini durdurdum” dedi.

BASKIMIZ SÜRECEK

İran'a bugünden itibaren bir dizi “büyük” yaptırımı devreye sokacaklarını kaydeden Donald Trump, “Bu yaptırımlar, İran'ın nükleer silah almasını engellemeyi hedefliyor. Tahran nükleer planlarından vazgeçmediği takdirde de ekonomik baskı sürecek” diye konuştu.

İRAN’A SİBER SALDIRI

Bu arada Washington Post gazetesi, ABD'nin, İHA’sının düşürülmesine karşılık olarak, İran'ın askeri sistemlerine siber saldırı gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Bu haberin ardından adları açıklanmayan ABD'li 2 yetkili, AP’ye yaptıkları açıklamada, saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait roket ve füze sistemlerini kontrol eden bilgisayar sistemlerini hedef aldığını açıkladı.