Saldırdıkça kaybediyor!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'ye saldırmak için bu kez de kendi sömürgeci geçmişiyle ilgili gerçekleri manipüle etti. Geçen hafta Türkiye'ye atıfla "2020 yazında Doğu Akdeniz'de kavgacı olan taraf Yunanistan değildi" ifadesini kullanan Macron, bu kez de kanlı bir savaş sonunda Fransa'dan bağımsızlığını kazanan Cezayir'in aslen Osmanlı hakimiyeti altındayken sömürge olarak yaşadığını öne sürdü. Le Monde gazetesinde çıkan habere göre Macron, "Cezayir tarihi Türk etkisiyle tamamen yeniden yazıldı ve gerçeklere dayanmıyor. Fransa'ya yönelik nefrete dayanıyor. Türklerin daha önce Cezayir'de oynadıkları rolü ve hakimiyetlerini unutturma kabiliyetlerine hayranım. Fransız sömürgeciliğinden önce bir Cezayir devleti var mıydı? dedi.

BÜYÜKELÇİ ÇAĞRILDI

Macron'un açıklamalarının ardından Cezayir hükümeti, Fransa'nın ülkenin içişlerine karışma girişiminde bulunduğunu ve bunun kabul edilemez olduğunu söyleyerek Paris Büyükelçisi'ni ülkeye geri çağırdı. Ayrıca Cezayir hava sahası Fransız jetlerine kapatıldı. Cumhurbaşkanlığı, "Macron'un sözleri Fransız sömürgeciliğine karşı yiğit bir direnişle kendilerini feda eden 5 milyon 630 bin şehidin anısına kabul edilemez bir hakarettir" açıklamasında bulundu. Fransızca yayın yapan Cezayir 24 sitesi de Macron'u Fransız sömürge mirasının eleştirilmesinden rahatsızlık duymakla eleştirdi.

1.5 MİLYONDAN FAZLA CEZAYİRLİ ÖLMÜŞTÜ

Fransa'nın Afrika kıtasındaki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneğini teşkil eden Cezayir, 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı. Cezayir, 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesiyle bu uğurda en ağır bedel ödeyen ülkelerden biri kabul edilirken, yaşanan büyük acılar Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı "kara leke" olarak tarihe yazıldı. Ülkede yıllar süren insanlık dışı savaşta yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu.