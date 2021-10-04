VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye'den tarihi adım
İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Haftanın ilk günü için alarm verildi!
CHP'de tosuncuk vakası! 1 milyar lira ile ABD'ye kaçtı
Saldırdıkça kaybediyor!
İslam karşıtlığıyla biliniyordu... Feci şekilde öldü
Bakan Menguş, çıkan haberleri doğruladı
Saç dökülmesine çare biberiye
Kanser tedavisinde müzik önerisi
Epilepsi nöbeti, beynin yapısını bozabilir
Soğuk algınlığından koruyan önlemler
'Mavi kategori'ye giren il sayısı 20'ye yükseldi
Alişan'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Sözleri yanlış anlaşıldı
Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin 31. yıl dönümü kutlandı
Kira artış oranı 2021 hesaplama TEFE TÜFE oranı kaç? 2021 Ekim ayı kira zam oranı artışı ne kadar, h...
Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye taziye telefonu
Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'daki bombalı saldırıya ilişkin açıklama
Türkiye'de 27 bin 351 yeni vaka tespit edildi
"Derdimiz cesaretimizi büyütüyor"
Fenerbahçe liderliğini sürdürdü
Mantardan zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Johnson kadınlara seslendi: Polise güvenin
Market talimatı: Vatandaşa ucuz ve kaliteli ürün ulaştıracağız
Meteoroloji'den son dakika uyarısı
04 Ekim 2021 Pazartesi 08:27:00 - Güncelleme:04 Ekim 2021 Pazartesi 08:27:00

Saldırdıkça kaybediyor! Macron'un Türkiye alerjisi

ABONE OL

Fransa Cumhurbaşkanı, sömürgeci tarihiyle yüzleşmek yerine “Cezayir tarihi Türk etkisiyle yeniden yazıldı” dedi, Cezayir ayağa kalktı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'ye saldırmak için bu kez de kendi sömürgeci geçmişiyle ilgili gerçekleri manipüle etti. Geçen hafta Türkiye'ye atıfla "2020 yazında Doğu Akdeniz'de kavgacı olan taraf Yunanistan değildi" ifadesini kullanan Macron, bu kez de kanlı bir savaş sonunda Fransa'dan bağımsızlığını kazanan Cezayir'in aslen Osmanlı hakimiyeti altındayken sömürge olarak yaşadığını öne sürdü. Le Monde gazetesinde çıkan habere göre Macron, "Cezayir tarihi Türk etkisiyle tamamen yeniden yazıldı ve gerçeklere dayanmıyor. Fransa'ya yönelik nefrete dayanıyor. Türklerin daha önce Cezayir'de oynadıkları rolü ve hakimiyetlerini unutturma kabiliyetlerine hayranım. Fransız sömürgeciliğinden önce bir Cezayir devleti var mıydı? dedi.

BÜYÜKELÇİ ÇAĞRILDI

Macron'un açıklamalarının ardından Cezayir hükümeti, Fransa'nın ülkenin içişlerine karışma girişiminde bulunduğunu ve bunun kabul edilemez olduğunu söyleyerek Paris Büyükelçisi'ni ülkeye geri çağırdı. Ayrıca Cezayir hava sahası Fransız jetlerine kapatıldı. Cumhurbaşkanlığı, "Macron'un sözleri Fransız sömürgeciliğine karşı yiğit bir direnişle kendilerini feda eden 5 milyon 630 bin şehidin anısına kabul edilemez bir hakarettir" açıklamasında bulundu. Fransızca yayın yapan Cezayir 24 sitesi de Macron'u Fransız sömürge mirasının eleştirilmesinden rahatsızlık duymakla eleştirdi.

1.5 MİLYONDAN FAZLA CEZAYİRLİ ÖLMÜŞTÜ

Fransa'nın Afrika kıtasındaki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneğini teşkil eden Cezayir, 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı. Cezayir, 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesiyle bu uğurda en ağır bedel ödeyen ülkelerden biri kabul edilirken, yaşanan büyük acılar Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı "kara leke" olarak tarihe yazıldı. Ülkede yıllar süren insanlık dışı savaşta yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu.

Etiketler : Fransa Cumhurbaşkanı Macron Fransa türkiye cezayir
Emel'le 3 ay aşk yaşadık

Emel'le 3 ay aşk yaşadık
Rolü için kilo aldı

Rolü için kilo aldı
Türk filmleri Taşkent'te

Türk filmleri Taşkent'te
2 milyon liralık pırlanta

2 milyon liralık pırlanta
Kadın itfaiyeciler her an göreve hazır

Kadın itfaiyeciler her an göreve hazır
Gülse'nin ‘Barbie'si sergide

Gülse'nin ‘Barbie'si sergide
Bu son fotoğrafımızdı

Bu son fotoğrafımızdı
Kendi filminde başrolde

Kendi filminde başrolde
Ece Yüksel kimdir, kaç yaşında? Ece Yüksel aslen nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Ece Yüksel kimdir, kaç yaşında? Ece Yüksel aslen nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

EN ÇOK OKUNAN HABERLER