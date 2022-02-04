Rusya'dan ABD'ye çok sert yanıt

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04 Şubat 2022 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:04 Şubat 2022 Cuma 14:00:00

Sahte video iddialarına Rusya'dan çok sert yanıt: Saçmalık Son dakika | Sahte video iddialarına Rusya'dan çok sert yanıt: Saçmalık

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Ukrayna'ya saldırmak için video provokasyon hazırladığı iddiasını 'saçmalık' olarak nitelendirdi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yeni iddialar ortaya atılmış, Pentagon Sözcüsü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını haklı çıkarmak için sahte videolar üreteceğine dair kanıtlar olduğunu ifade etmişti.

İDDİALAR YALANLANDI

Rusya'nın RIA haber ajansının bildirdiğine göre, ABD'nin bu iddialarına Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan açıklama geldi. Lavrov, bu iddianın 'saçmalık' olduğunu dile getirdi.

Etiketler : ABD Savunma Bakanlığı RUSYA ABD UKRAYNA
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