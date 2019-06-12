Sahte başyapıt teknede çürüyor

HİÇBİR SERGİDE YER ALMADI

İtalyan ressam Leonardo da Vinci’nin 1500’lü yıllarda yaptığı Salvator Mundi isimli portresi, 2017’de 450 milyon dolara Prens Selman tarafından satın alınarak ‘dünyanın en pahalı tablosu’ unvanına sahip olmuştu. Ancak o günden sonra hiçbir sergide yer almayan tablonun sahte olduğu söylentileri yayılmaya başlamıştı. Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Louvre Müzesi sanat tarihi uzmanları, yapıtın orijinal olmadığı iddialarını doğrulamıştı.

PARA TRANSFERİNİ Mİ ÖRTÜYOR?

Daha önce adı birçok skandala karışan Prens Selman’ın, bu sahte tablo aracılığıyla para transferi yapmış olma ihtimali de gündeme gelmişti. Aylardır nerede olduğu bilinmeyen eserin, prensin lüks yatında olduğu ortaya çıktı. Portrenin Suudi Arabistan’da inşa edilmesi planlanan bir kültür merkezi tamamlanana kadar Mısır’ın Port Said kenti limanında demirli olan lüks yatta duracağı öğrenildi. Suudi hükümeti ise konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.