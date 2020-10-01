Saakaşvili'den, Azerbaycan'a destek! Ermenistan çılgına döndü

Saakaşvili, Azerbaycan'a destek verdi! Ermenistan çılgına döndü
Kaynak: DHA
Topraklarını işgalci Ermenistan'dan savunan Azerbaycan'a eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'den destek geldi. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne destek veren Saakaşvili'nin fahri doktora unvanı, yaptığı destek açıklaması sonrası gerçekleri hazmedemeyen Ermenistan tarafından iptal edildi.
Ukrayna’da Ulusal Reform Konseyi’ne bağlı Reform İcra Komitesinin başkanlığını yürüten eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne destek verdi. Saakaşvili, Gürcüce ve İngilizce yayınladığı mesajında, “Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın egemen toprağı ve bu gerçeği hiçbir şey değiştirmeyecek” dedi.
ERMENİ BAKAN TEPKİ GÖSTERDİ
Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Arayik Harutyunyan ise sosyal medya paylaşımında, Saakaşvili’nin Erivan Devlet Üniversitesi’ndeki fahri doktora unvanının iptal edilmesi talebinde bulundu. Saakaşvili Ermenistan’da devlet ‘onur nişanı’na da layık görülmüştü.
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