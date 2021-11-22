S-500 ve S-550 masaya yatırılacak!

Hindistan, Rusya'dan satın aldığı S-400'lerin teslimatına hazırlanıyor. Teslimat dolayısıyla Putin'in Hindistan'ı ziyaret etmesi beklenirken kesin tarihle ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

ABD'den Hindistan'a, Moskova'dan hava savunma sistemi alması dolayısıyla, CAATSA yaptırımları uygulanması gündeme gelmişti. Ancak ABD Senatosunda Hindistan'ın yaptırımlardan muaf tutulması için teklif verilmişti.

Ancak Hindistan'ın Rusya ile uzun süredir stratejik ortağı olduğu biliniyor. Yeni Delhi 1991'den bu yana Moskova'dan 70 milyar dolarlık ağır bir silah satın aldı. Rusya ile ortak sipersonik füze ve helikopter üretimi için pazarlık yapan Hindistan, bir yandan da CAATSA yaptırımlarının gündeme gelmesine rağmen ABD'den MQ-9 Reaper vurucu İHA'larından almak için teklif yapmaya hazırlanıyor.

S-500 ve S-550'LERİN İLK YABANCI ALICISI OLABİLİRLER

Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 9 Kasım'da Moskova'nın S-550 hava savunma sistemi geliştirdiğini duyurmuştu. Envanterinden S-300, S-400 ve S-500 hava savunma sistemleri olan Rusya geliştirdikleri S-550'lerin uzay savaşlarında kullanılabileceğini öne sürüyor.

Rusya'dan S-400 satın alan Hindistan, henüz teslimat gerçekleşmeden, S-500 ve S-550 hava savunma sistemlerine göz dikti. Putin'in önümüzdeki ay gerçekleşmesi planlanan Yeni Delhi ziyareti sırasında Hindistan Başbakanı Modi ile müzakerelerine masaya yatırılması beklenen bu konu damgasını vuracak.

Aksam.com.tr'nin Eurasiantimes'tan aktardığı habere göre, Modi, Putin'le görüşmesinde S-500 ve S-550 hava savunma sistemlerinin Hindistan'a satışını gündeme getirecek. Putin'in olumlu bakması durumunda Hindistan S-500 ve S-550'lerin ilk yabancı alıcısı olacak.