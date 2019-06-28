S-400'ler sevkiyata hazır

ABD yönetiminin, Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemi nedeniyle baskı, tehdit ve şantajlarına maruz kalan Türkiye, dik ve kararlı duruşunu koruyor. Ankara, Washignton’un F-35 ve ekonomik yaptırım tehditlerine karşın, S-400 konusunu bağımsızlık meselesi olarak gördüğünü belirtip tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor.

FABRİKADAN ÜSSE SEVK EDİLDİ

Türkiye'nin hava sahasını emniyete alacak S-400 füzeleri, üretildiği tesisten sevkıyatın yapılacağı askeri üsse taşındı. Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Kurumu (FSMTC) Başkanı Dmitriy Şugayev, önümüzdeki haftalarda S-400 füze savunma sistemlerini Türkiye'ye sevk etmeye hazır olacaklarını söyledi. Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Şugayev, “Türkiye tarafından S-400'ler lehine bir seçim yapıldı. Sözleşme yerine getirilecek. Hazırlıklarımız neredeyse tamamlanmak üzere, önümüzdeki haftalarda sevkıyata hazır olacağız” dedi.

SİSTEM ANKARA'YA KURULACAK

Temmuzun ilk yarısında Ankara'da olması beklenen S-400'ün konuşlandırılacağı askeri üste hazırlıklar tamamlandı. Bugün Moskova'dan gelecek 10 kişilik Rus askeri heyet, teslimat öncesi son incelemeleri yapıp, sistemi kurma çalışmalarını başlatacak. Kurulumdan sonra da Türkiye'de kalarak Türk ekibine eğitim verecek. Birinci Türk uzman grubuna eğitim verildiğini belirten Şugayev, yıl sonuna kadar birkaç gruba daha eğitim verileceğini söyledi.

192 FÜZE BULUNUYOR

Türkiye, 2017 yılında, Rusya’dan dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemi kabul edilen S-400 Triumph’ı 2.5 milyar dolara satın almıştı. Rusya anlaşma gereği Türkiye’ye, 4 bölükten oluşan 2 adet S-400 sistemi teslim edecek. Her bir sistemde 72 olmak üzere 2 sistemde toplam 144 füze olacak. Ayrıca 48 yedek füze bulunacak. Böylece toplamda 192 füze teslim edilecek.



UMARIZ İLERLEME SAĞLANIR

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel’deki yaptığı basın açıklamasında, Türkiye ve ABD arasındaki S-400 gerginliğine de değindi. Ankara ve Washington arasında diyaloğun sürmesini memnuniyetle karşıladığını belirten Stoltenberg, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın G-20 çerçevesinde bir araya geleceğini anımsatarak, “Umarım, bu görüşmede hepimiz için zor bir konu olan S-400 tedariki hakkında bir ilerleme sağlanabilir” dedi.