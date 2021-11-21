S-400 savunma sistemi ve Rafale savaş uçaklarının ardından MQ-9 Reaper için harekete geçtiler

S-400 savunma sistemi ve Rafale savaş uçaklarının ardından MQ-9 Reaper için harekete geçtiler

Hindistan, yakın zamanda Rusya'dan, Türkiye'nin de satın aldığı, S-400 hava savunma satın almaya başladı. Fransa'dan alınan 36 adet Rafale (avcı) savaş uçağının tam teslimatı ise Nisan ayında büyük oranda tamamlandı.

Aksam.com.tr'nin Eurasiantimes'tan aktardığı habere göre, Yeni Delhi; Hindistan Ordusu, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri'ne 10'a adet verilmek üzere toplam 30 tane MQ-9 Reaper vurucu İHA'sı (SİHA) tedarik etmek için anlaşmayı planlıyor. Hindistan silahlı kuvvetleri, halihazırda, ABD'den kiralanan iki adet MQ-9B SeaGuardian İHA'sını kullanıyor.

Ülkenin savunma sanayii alanında yetkili birimleri tarafından planlanan alım Savunma Bakanlığı tarafından Kabine Güvenlik Komitesi'nde görüşülecek.

HİNDİSTAN'DAN ABD'YE MQ-9 REAPER SİHA TEKLİFİ

Hindistan'a 3 milyar dolara mal olacak satın alma işleminin, Hindistan ile ABD Dışişleri ve Savunma bakanları arasındaki 2+2'li görüşmelerde gündeme geleceği iddia ediliyor. Hindistan, S-400 savunma sistemi satın alması dolayısıyla CAATSA yaptırımlarını gündeme getiren ABD'ye SİHA alım teklifini bu görüşmelerde gerçekleştirecek. Hindistan, 2020'de denizcilik bilinci ve gözetimi amacıyla MQ-9 Reapers'ın SeaGuardian varyantını kiralamıştı.

ABD, MQ-9 Reaper'ı yalnızca vne tedarik etmesine rağmen, Hindistan insansız hava araçlarını satın almayı başardı. Washington, Hindistan'ı 2016'da Büyük Savunma Ortağı ilan etmişti ve Hindistan ABD ile anlaşma imzalayarak ülkeyi ABD'den savunma sanayii ürünleri satın almaya uygun hale getirdi.

Yeni Delhi savunma sanayiindeki harcamalarıyla bölgede Çin ile olan rekabetinden üstünlük sağlamayı hedefliyor. Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki hamleleri ve Hint Okyanusu bölgesinde varlık göstermeye başlamasına karşı Hindistan, ABD'den satın alacağı İHA'ları nöbete göndermeyi amaçlıyor.

İLK SİHA MQ-9 REAPER ÖZELLİKLERİ

MQ-9 Reaper (ilk adı RQ-9 Predator B) General Atomics Aeronautical Systems şirketi tarafından Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, Amerika Birleşik Devletleri Donanması ve İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri için geliştirilmiş insansız hava aracı olma özelliğini taşıyor.

MQ-9'un en önemli özelliği ilk vurucu İHA (SİHA) olmasıdır. MQ-9 Reaper İHA'nın turboprop motoru saatte 250 knot (450 km) hız yapmasını ve 40.000 feet irtifaya çıkmasını sağlıyor. Ayrıca MQ-9 Reaper İHA'nın yaklaşık olarak uçuş süresi ise 20 saattir. Uçuş süresi taşıdığı faydalı yüke göre değişiklik gösterebilmektedir.

MQ-9 Reaper, uzaktan kumandalı operasyonel uçuşlar yapabiliyor. Uzun dayanıklılık ve yüksek irtifalar için tasarlanan MQ-9 Reaper uçuş süresi, geniş menzilli sensörleri, çok modlu iletişim paketi ve hassas silahları nedeniyle yüksek değerli, geçici ve zamana duyarlı hedeflere karşı saldırı, koordinasyon ve keşif gerçekleştirme alanında yeteneklere sahip.

MQ-9 Reaper insansız hava aracı bir tonun üzerinde harici silah taşıma kapasitesine sahip ve bu da aynı görevdeyken dört Hellfire füzesi ve iki 227 kilogram bomba taşımasına izin veriyor.