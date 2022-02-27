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27 Şubat 2022 Pazar 11:05:00 - Güncelleme:27 Şubat 2022 Pazar 11:14:00

Rusya'yı yendi ama Kiev'i yenemedi

Kaynak: Aksam.com.tr'

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Moskova'nın işgal seçeneğinin masada olmadığını savunmasına ve tatbikat için gönderilen askeri birliklerin geri çekilme görüntülerini yayımlamasına rağmen ABD istihbaratı, Rusya'nın savaş pozisyonunu terk etmediğini ısrarla dile getirdi. Daha önce birçok tahmini tutmayan ve öngörüleri gerçekleşmeyen CIA'in bu başarısı CNN tarafından gündeme getirildi.

Son yıllarda eleştirilerin hedefi olan Amerikan istihbarat birimleri, Rusya'nın aksi söylemlerine rağmen Ukrayna'yı işgal edeceğini doğru bildi. Afganistan'dan çekilme ve Irak Savaşı gibi çok sayıda konuda tarihi hatalar yapan istihbarat birimleri bu defa yanılmadı.

Euronews'in haberine göre, CNN'e konuşan ve Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Tim Weiner bunda CIA'nin son yıllarda değişen yönetimi ve önceliklerinin etkili olduğununu söylüyor.

Weiner'a göre Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) da dahil olmak üzere istihbarat birimleri son yirmi yılda tamamen terörle mücadeleye odaklanmıştı.

Fakat geçtiğimiz yıl göreve gelen Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines ve CIA Direktörü Bill Burns dikkatlerini tekrar Rusya ve Çin'e çevirerek liderler hakkında istihbarat toplama ve analiz etmeye odaklandı.

Weiner uzun süredir ilk defa istihbarat ajanslarının uzun vadeli düşünerek stratejik hareket etmeye başladığını savundu.

ABD Başkanı Joe Biden ve yönetiminin toplanan istihbarat bilgilerini hızla kamuoyuyla paylaşmasını eski ama çok iyi bir strateji olarak değerlendiren Weiner, bunun soğuk savaş yıllarından beri ilk defa etkin bir şekilde kullanıldığını belirtti.

Diplomatik savaşı ülkelerin füze ve askerlere başvurmadan düşmanı yıpratacak her türlü yola başvurmak olarak tanımlayan Weiner, bunun istihbarat toplamanın yanı sıra gizli operasyonlar, diplomatik casusluk ve ekonomik yaptırımların koordineli bir şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

Biden'ın yeni bir dünya savaşı başlatmamak için askeri müdahalede bulunmayacağını açıklamasının ardından Amerika'nın Ukrayna'yı anlık istihbaratla destekleyebileceğini belirten Weiner ayrıca CIA'in direnişe kritik silahlar da tedarik edebileceğini belirtti.

'BU SAVAŞ 21. YÜZYILI ŞEKİLLENDİRECEK'

Bu savaşın 21. yüzyılı şekillendireceğini savunan Weiner Burns ve Haines'in Çin ve Rusya'yı öncelik haline getirdiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in etkisini sınırlarının çok ötesine taşımak istediğini belirten Weiner ABD'nin bunu önleyebilmesi ve diplomatik savaşı kazanabilmesi için kendi demokrasisindeki sorunları çözmesi gerektiğini vurguladı.

Irak savaşı öncesi Batılı istihbarat birimlerinin Saddam Hüseyin'in elinde kitli imha silahları olduğu yönündeki bilgilerin sonradan doğru çıkmaması, uzun süre tartışmalara neden olmuştu.

ABDİ İSTİHBARATININ KİEV ÖNGÖRÜSÜ TUTMADI

Öte yandan ABD istihbaratının Kiev ile ilgili önemli bir öngörüsü gerçekleşmedi. 7 Şubat'ta Ukrayna-Rusya krizi sürerken Amerikan istihbarat birimlerince açıklanan bir senaryo tartışmalara neden olmuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi halinde Kiev'in 48 saat içinde düşeceğini öngören Amerikan istihbaratını Kiev'in direnişi yanılttı.

Savaş başladıktan sonra da Kiev'in 72 saat içinde düşeceğini iddia eden ABD istihbaratının bu öngörüsü de tutmadı. Kiev, Rusya'nın işgal girişiminin 4. gününde direnişini sürdürüyor.

BİR BAŞKA FİYASKO! RUSYA İSTİHBARATINI ÇİN'E VERDİLER

Amerikalı yetkililer, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Ukrayna işgalini önlemesi umuduyla Çinli yetkililere Rusya'nın Ukrayna hattına silah yığdığı hakkında istihbarat raporları sundu. Ancak Çin, ABD'den alınan istihbarat bilgilerini Rusya ile paylaştı.

ABD'de ortaya atılan iddiaya göre, Biden üç ay önce Çinli yetkililer ile iletişime geçti. Biden, Rusya'nın Ukrayna çevresinde askeri yığınak yaptığı istihbaratını Çin'e bildirdi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmemesi için talepte bulundu. Çinli yetkililer işgal gibi bir olasılığın olmadığını her toplantıda belirtirken alınan bilgileri Rusya'ya aktardı.

Aksam.com.tr'nin New York Times'tan aktardığına göre, bir süre sonra ABD'li yetkililer, Pekin'in bilgileri Moskova ile paylaştığını gösteren istihbarata ulaştı. Pekin'den Ruslara ABD'nin anlaşmazlık çıkarmaya çalıştığı bilgisi yollandı. Çin'in Rus planlarını ve eylemlerini engellemeye çalışmayacağı bildirildi.

Çin'in diplomatik, ekonomik ve askeri alanlarda uzun yıllardan beri Rusya ile ortaklık içinde olduğunu belirten ABD'li yetkililer Rusya'nın Ukrayna planından ancak Şi tarafından vazgeçebileceğini düşündüklerini açıkladı.

Ancak diplomatik çabalar başarısız oldu ve Putin, ülkenin doğusundaki Rusya destekli iki isyancı yerleşim bölgesini bağımsız devletler olarak tanıdıktan sonra geçtiğimiz Perşembe sabahı Ukrayna'yı işgal etmeye başladı.

Etiketler : çin rusya abd ukrayna kiev
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