VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Varank "farkımız bu" diyerek açıkladı! "Onlar kalaşnikof veriyor, biz teleskop"
Rusya'yı kızdıracak hamle
AB'nin tescilini AB'ye şikayet ettiler! Yunanistan'ın hazımsızlığı devam ediyor
İstanbul'da ormanlara giriş yasağı
İsveç'ten Türkiye'ye taahhüt! "Sözleşmeye uyacağız"
Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine MSB geçici köprü kuruyor
15 Temmuz Şehitleri İçin Koştular
Avrupa ve ABD'de personel eksikliği nedeniyle havalimanlarında kaos yaşanıyor
Taban puanlar ve kontenjan listesi açıklandı
HDP kongresinde skandal!
TSK'dan orman yangınlarına 'rezerv güç'
Türkiye'nin en büyük kolonisi! Binlercesi aynı anda görüntülendi
Geri sayım başladı! 'Derya' suya iniyor
Türkiye'nin mesajı net! Bu onlara pahalıya patlar
Ukrayna konferansı başlıyor!
PKK'yı 'Pençe Kilit' korkusu sardı
Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor!
ABD'deki firari FETÖ'cüden pişkin talep: Türkiye'den maaş istiyormuş
Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
NASA, robot sürüsüyle uzaylı arayacak
İkizine böbreğini verip umut oldu
Yüksekova'da Doğa Sporları Festivali
Çeşme'de karavan ve çadır yasaklandı
Kadın programları yaşlıları olumsuz etkiliyor
03 Temmuz 2022 Pazar 23:04:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2022 Pazar 23:04:00

Rusya'yı kızdıracak hamle

Kaynak: İHA

ABONE OL

ABD, geçtiğimiz günlerde Rusya'ya altın ithalatını yasaklandığını duyurmuştu. Kiev'de bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile bir araya gelen Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de, Rusya'dan altın ithalatını yasaklayacaklarını duyurdu.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin Rusya'dan altın ithalatını yasaklayacağını açıkladı.

İHA'da yer alan habere göre, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Albanese, Avustralya'nın Ukrayna'ya 34 ek zırhlı araç, 14 zırhlı askeri araç, 20 Bushmaster yardımında bulunacağını ve Rusya'dan altın ithalatını yasaklayacaklarını açıkladı. Avustralya'nın 16 Rus bakan ve oligarka daha yaptırım ve seyahat yasağı uygulayacağını söyleyen Albanese, Avustralya tarafından yaptırım uygulanan toplam Rus sayısının 843'e çıkarılacağını bildirdi.

ABD'DE RUSYA'DAN ALTIN İTHALATINI YASAKLADIĞINI DUYURMUŞTU

ABD Hazine Bakanlığı, geçtiğimiz Pazartesi günü Rusya'dan ABD'ye altın ithalatına yasak getirildiğini ve Rus savunma sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 100 kişi ve kuruma yaptırım uygulandığını duyurmuştu.


Etiketler : Rusya Avustralya Anthony Albanese Altın
Hazal'ın keyifli günü

Hazal'ın keyifli günü
Senfonik Müslüm Gürses şarkıları

Senfonik Müslüm Gürses şarkıları
Sanat aşkıyla zayıfladı, 17 kilo verdi

Sanat aşkıyla zayıfladı, 17 kilo verdi
Urfa'da sürpriz doğum günü

Urfa'da sürpriz doğum günü
Kadro tamamlandı

Kadro tamamlandı
Yaptığı müzik tarzını anlattı

Yaptığı müzik tarzını anlattı
Tekli heyecanı

Tekli heyecanı
50. yaşa sağlıklı adım

50. yaşa sağlıklı adım
İsrail'de sahnelenen ilk Türk oyunu

İsrail'de sahnelenen ilk Türk oyunu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX