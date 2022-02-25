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25 Şubat 2022 Cuma 13:34:00 - Güncelleme:25 Şubat 2022 Cuma 13:34:00

Rusya'ya peş peşe yaptırım açıklamaları!

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Almanya Maliye Bakanlığı, Rus bankalarının tamamen kapatıldığını ve Rusya ile ticareti kestiklerini duyurdu.

Almanya Maliye Bakanlığı, Rus bankalarının tamamen kapatıldığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, Almanya'nın Rusya ile ticareti kestiğini de belirtildi

FRANSA'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Mer, Avrupa Birliği'nin Rusya'yı finansal olarak izole etmek istediğini söyledi.

Le Mer, "Rus bankalarını vuracağız. Rusya'yı finansal olarak izole etmek istiyoruz. Rusya ile küresel finans sistemi arasındaki tüm bağları kesmek istiyoruz." dedi.

Etiketler : RUSYA PUTİN YAPTIRIM ALMANYA
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