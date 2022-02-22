Dev projeyi askıya aldılar

22 Şubat 2022 Salı 17:00:00 - Güncelleme:22 Şubat 2022 Salı 17:00:00
Rusya'ya ilk yaptırım Almanya'dan geldi!
Kaynak: AA
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Almanya, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanımasının ardından Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin lisanslandırılması sürecini durdurdu.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasının ardından Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesi için sertifikasyon sürecinin askıya alınması talimatı verdi.
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