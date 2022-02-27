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27 Şubat 2022 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:27 Şubat 2022 Pazar 08:59:00

Rusya'ya büyük darbe! Rus bankaları için SWIFT yaptırımı getirildi

Kaynak: AA

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının SWIFT küresel bankalar arası mesajlaşma sisteminden kaldırılacağını duyurdu

ABD ve Avrupa Birliği bazı Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkarma kararı aldı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının SWIFT küresel bankalar arası mesajlaşma sisteminden kaldırılacağını duyurdu.

AB)Komisyonu Başkanı Leyen yaptığı açıklamada "Rusya Merkez Bankası'nın tüm işlemlerini durduracağız. Rusya uluslararası finans sisteminden izole edilecek. Putin'in savaşı finanse etme yeteneği büyük ölçüde azalacak" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus oligarkların finansal varlıklarını AB piyasalarında kullanmalarını yasaklamak için çalışacaklarını bildirdi.

SWIFT SİSTEMİ NEDİR?

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication/ Dünya Bankalararası Finansal İletişim Topluluğu) 1973'te 15 ülkeden 239 bankanın katılımı ile kuruldu ve merkezi ise Belçika'da bulunuyor.

Başlıca amaçları finansal işlemleri standart hale getirmek ve kolaylaştırmak, maliyetleri düşürmek ve işlem risklerini azaltmak olan SWIFT sistemi yurt içi ya da yurt dışı bankalararası para transferini sağlıyor.

SWIFT'e 200'ü aşkın ülkedeki bankalar ve finans kurumları üye oldu. 2019 sonu itibarıyla üye banka veya finans kurumu sayısının 11 bini aştığı ifade ediliyor. SWIFT'in 25 üyeli yönetim kurulunda Rusya Merkezi Takas Kurumu Başkanı Eddie Astanin de yer alıyor.

Uzmanlar SWIFT sisteminden yasaklama gerçekleşirse uluslararası ticaretin yapılamayabileceğine dikkat çekiyor.

Rusya şu an Almanya'ya yıllık 45 milyar, Amerika'ya 30 milyar ve İngiltere'ye 28 milyar dolara yakın ihracat yapıyor.

ALMANYA'DAN SWIFT'TE KISITLAMALARA YEŞİL IŞIK

Alman hükümeti, Rusya'ya, SWIFT konusunda kısıtlamalar getirilmesine "engel olma tutumunu" değiştirerek, "hedefe yönelik ve işlevsel kısıtlamalar" getirilmesinden yana olduğunu bildirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck açıklamalarında, "SWIFT'den ayrılmanın oluşturacağı zararları azaltmanın yollarını arıyor ve doğru insanları etkileyecek şekilde nasıl sınırlayacağımız konusunda çalışıyoruz. İhtiyacımız olan şey, SWIFT'in hedefe yönelik ve işlevsel bir kısıtlaması." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : AB ABD RUSYA
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