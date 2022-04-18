Rusya'ya ait KA-52 Alligator düşürüldü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı işgal operasyonunda 54. güne girildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın KA-52 Alligator helikopterini düşürdüklerini bildirdi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Rus işgalcilerin hem karada hem de havada önemli kayıplar vermeye devam ettiği ifade edildi, "Son 24 saatte aralarında KA-52 Alligator ve 2 adet Mi-24 helikopteri, 1 uçak ve Orlan-10 insansız hava aracını düşürdük" denildi.

Zelenski: "Dünya işgalcilerin Ukrayna'nın güneyinde Herson ve Zaporijya bölgelerindeki eylemlerine tepki göstermeli"

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski günlük ulusa sesleniş konuşmasında, 53'üncü günü geride bırakan Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendirirken, "Dünya işgalcilerin Ukrayna'nın güneyinde Herson ve Zaporijya bölgelerindeki eylemlerine tepki göstermeli" dedi.

Rus ordusunun gözaltı işkence odaları kurduğunu öne süren Zelenski, "Yerel yöneticilerimiz ve dikkat çeken derneklerin liderleri kaçırılıyor. Öğretmenlere şantaj yapılıyor. Emeklilik maaşlarına el koyuluyor. İnsani yardımlar çalınıyor. İnsanlar açlığa sürükleniyor." ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun ülkenin doğusunda taarruza hazırlandığına dikkati çeken Zelenski, "Kelimenin tam anlamıyla, Mariupol'u yok etmeye devam ettikleri gibi Donbass'ı da yok etmek istiyorlar. Donetsk ve Lugansk bölgelerini de yer yüzünden silmek istiyorlar." diye konuştu.

Harkov'da son 4 günde 18 kişi öldü 106 kişi yaralandı

Zelenski, sürekli bombardıman altındaki Harkov şehrinde son 4 günde 18 kişinin öldüğünü ve 106 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rus ordusunun saldırılarını "bilinçli terör" olarak niteleyen Zelenski, "Tabii ki Rusya'dan petrol tedarikine yönelik bir ambargo ihtiyacı her geçen gün artıyor. Artık, Avrupa ve Amerika'daki herkes, Rusya'nın açıkça Batı toplumlarını istikrarsızlaştırmaya çalıştığını görmeye başladı." dedi.

"Silahlarımızı 53 gündür bekliyoruz"

Zelenski, talep ettikleri silahları 53 gündür beklediklerini belirtti.

Bazı silah teslimatlarının mayısta başlayabileceği şeklinde formüle edilmesine sitem eden Zelenski, "Açıkça ifade etmek istiyorum. Silahlardaki her gecikme, her siyasi uzatma, Rusya'ya Ukraynalıların canını alma iznidir." ifadesini kullandı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

03:30 Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın KA-52 Alligator helikopterini düşürdüklerini bildirdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Rus işgalcilerin barışçıl Ukrayna şehirlerini bombalamaya, roket ve topçu ateşi altında tutarak acı, ölüm ve anlaşmazlık getirmeye devam ettiği belirtildi. Bununla birlikte, Rus işgalcilerin hem karada hem de havada önemli kayıplar vermeye devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Son 24 saatte aralarında KA-52 Alligator ve 2 adet Mi-24 helikopteri, 1 uçak ve Orlan-10 insansız hava aracını düşürdük." denildi.

03:10 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Ukraynalı erkekleri seferber etmeye başladığını ileri sürdü.

01:17 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun ülkenin güneyinde Herson ve Zaporijya bölgelerindeki eylemlerine dünyanın tepki vermesi gerektiğini söyledi.

00:00 Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Mariupol cephesindeki askerlerin teslim olmadığını ve hala savaştığını bildirdi.

23:45 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile yaptığı görüşmede savaş sonrası Ukrayna'nın yeniden inşasını ele aldıklarını açıkladı.

23:30 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşına değinerek "Tüm komşularımızın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Yangın bizim etrafımızdaysa bunu söndürmek için herkesten önce bize görev düşüyor. Çünkü biz Türkiye olarak bölgesel bir güç değiliz, Türkiye artık küresel bir güçtür" dedi.