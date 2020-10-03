Rusya'ya ait helikopter, Japonya hava sahasını ihlal etti
Kaynak: AA
Rusya'ya ait Mi8 tipi askeri helikopterin dün öğlen saatlerinde Japon hava sahasını ihlal ettiği bildirildi.
Rusya'ya ait Mi8 tipi askeri helikopterin, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesinde Japon hava sahasını ihlal ettiği bildirildi.
Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, Rus Mi8 askeri helikopteri, Hokkaido'nun doğusundaki Shiretoko burnunda dün öğleyin 12.25 sularında Japon hava sahasına girdi.
Kazara sınır ihlali yaptığı kaydedilen helikopter, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine (ASDF) ait savaş jetlerinin uyarıları sonrası, herhangi bir agresif tavır sergilemeksizin bölgeyi terk etti.
Dışişleri Bakanlığı kanalıyla olay sonrası Moskova'ya protesto gönderildiği kaydedildi.
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