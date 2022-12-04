VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şanlıurfa Gençlik Buluşması
PKK/YPG'nin eteklerini tutuşturdu!
Macron'a göre Rusya'nın endişelerini dikkate alması gerekiyor
Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi Dünya'ya döndü
Yunanistan'daki "dinleme skandalı" iddialarına yeni isimler eklendi
Kars ile Ardahan'da etkili olan kar ve sis ulaşımı aksatıyor
Kılıçdaroğlu'na cevap: Ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız
2024 Avrupa Halter Şampiyonası, Antalya'da yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığınca 629 binden fazla ev hayvanı kimliklendirildi
Filistin: İsrail saldırısına halk direnişi ve uluslararası girişimlerle karşı koyuyoruz
Tarımsal desteklerin artırılması üretimde sürdürülebilirliği sağlayacak
Yemen'de yaklaşık 4,5 yılda 375 binden fazla mayın ve mühimmat temizlendi
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Emine Erdoğan'dan "4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü" paylaşımı
Tahıl koridorundan 524 gemi ile 13 milyon tondan fazla tahıl taşındı
TÜBİTAK'ın yarışmasında birinci olan öğrenciler 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı toprak analizleriyle çevreye ve ekonomiye katkı sağlıyor
"Dünyanın yaşanabilir olması, başkalarına uzanan ellerin çoğalmasıyla mümkün"
Düzce'de depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı
"Ahlak polisi geçmişte nerede kurulduysa orada kapatılmıştır"
Siber zorbalığa aile içi iletişimi zayıf çocuklar daha çok maruz kalıyor
ABD'de 5 milyon dolarlık "makarna" davası
Roma dönemine ait Tios tiyatrosu gün yüzüne çıkarılacak
Japon taraftarlar, 2022 Dünya Kupası'nda örnek davranışlarıyla takdir topluyor
04 Aralık 2022 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:04 Aralık 2022 Pazar 12:30:00

Rusya'nın yüksek petrol gelirlerinin, AB ambargosu ve tavan fiyata rağmen sürmesi bekleniyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Rus petrolünün varil başına 60 dolarlık tavan fiyata yakın bir seviyeden satılmasının ülkenin petrol gelirlerinde önemli bir düşüşe neden olmayacağı öngörülüyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) 5 Aralık'ta yürürlüğe girecek ambargosu ve varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasına rağmen, Rusya'nın ana ihracat kalemi olan petrolden kar sağlamaya devam etmesi bekleniyor.

AB ülkeleri, uzun süredir devam eden müzakerelerin ardından, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya vardı.

Başta Polonya ve bazı Baltık ülkeleri, söz konusu fiyat seviyesinin Rusya'nın petrolden elde ettiği karı etkilemeyeceği gerekçesiyle varil başına 30 dolar seviyesinin uygulanmasını istiyordu.

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Malta gibi Rus petrolünün deniz yoluyla taşınmasında önemli rol oynayan ülkeler ise varil başına 70 dolar gibi daha yüksek bir seviyenin belirlenmesi konusunda ısrar ediyordu.

AB nezdinde yürütülen müzakereler sonucunda 60 dolar seviyesinde uzlaşmaya varılırken, tavan fiyat her 2 ayda bir tekrar değerlendirilecek ve Rus petrolünün piyasa fiyatlarından yüzde 5 daha az olmasını sağlayacak bir plan da uygulanabilecek.

Avrupalı diplomatlar, söz konusu seviyenin Rusya'yı önemli bir gelirden mahrum ederken, halihazırda yüksek fiyatların olduğu petrol piyasasında arz sorunları da yaşatmamasını umut ediyor.

Tavan fiyat uygulamasının yanı sıra, AB, 5 Aralık itibarıyla deniz yoluyla Rus petrolü ithalatını da durduracak.

Rusya'nın Ukrayna üzerinden Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya petrol gönderdiği Drujba boru hattı üzerinden sevkiyat ise yaptırımlardan muaf tutulmuştu.

RUSYA, TAVAN FİYAT UYGULAYAN ÜLKELERE PETROL SATMAYACAK

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'da başlayan savaşın ardından tavan fiyat uygulaması olmamasına rağmen alıcı ülkelerin yaptırım endişeleri nedeniyle petrolünü indirimle satmaya başlamıştı.

Rus Ural petrolünün varil fiyatı, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 5,9 düşerek 66,47 dolara gerilerken, Brent türü ham petrole kıyasla da yüzde 27 daha ucuz fiyattan satıldı.

Rus petrolünün halihazırda varil başına 60 dolarlık tavan fiyata yakın bir seviyeden satılmasının Rusya'nın petrol gelirlerinde önemli bir düşüşe neden olmayacağı öngörülüyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 1 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın petrolüne uygulanacak tavan fiyatla ilgilenmediğini ve doğrudan alıcı ülkelerle anlaşmalar yaptıklarını söylemişti.

Öte yandan, küresel piyasalarda petrol fiyatlarının artması ve Rusya'nın petrolüne mevcut oranlardan daha yüksek bir indirim yapmak zorunda kalması halinde nasıl bir adım atacağı soru işaretlerine sebep oluyor.

Başta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olmak üzere çok sayıda Rus yetkili, tavan fiyat uygulamasına katılacak ülkelere petrolün yanı sıra petrol ürünlerinin de satışını tümüyle durduracaklarını açıklamıştı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, söz konusu ülkelere "daha karlı olsa bile" artık petrol ve petrol ürünü temin etmeyeceklerinin altını çizmişti.

RUSYA'NIN PETROL İHRACATINDA GERİLEME SINIRLI KALDI

Petrol ihracatı, geçen yıl Rusya'nın toplam ihracat gelirlerinin yüzde 22'sini oluştururken, yaptırımlar nedeniyle Avrupa'ya ihracatı düşüşünü özellikle Çin ve Hindistan'a ihracatını artırarak kısmen telafi etmeyi başardı.

Geçen yıl, günde ortalama 8 milyon varil petrol ve petrol ürünü ihraç eden Rusya, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre ekimde günde 7,7 milyon varil petrol ihracatı gerçekleştirdi.

Öte yandan, analistler Rusya'nın veya Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+'ın üretimini daha da kısması halinde küresel petrol fiyatlarının daha da artabileceği uyarısında bulunuyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, yürürlüğe giren yeni ambargolar nedeniyle Ocak 2023'te bazı belirsizliklerin yaşanabileceğini ancak Rus petrolüne yönelik küresel talebin devam edeceğini duyurdu.

IEA ise 2023'ün ilk çeyreğinde Rus petrol üretiminin günlük 2 milyon varil seviyesinde gerilemesini bekliyor.

Son dönemde, karantina uygulamalarını sıklaştıran ve bu nedenle petrol talebi azalan Çin piyasasına bağımlılık da Rusya'nın petrol ihracatına ilişkin çeşitli riskler barındırıyor.

Etiketler : rusya petrol ab ambargo yaptırım
Eşine özlemi dinmiyor

Eşine özlemi dinmiyor
Pastalı kutlama

Pastalı kutlama
Koronayı atlattı ama koku kaybı kaldı

Koronayı atlattı ama koku kaybı kaldı
Tomris Albay'ı çağırmış

Tomris Albay'ı çağırmış
Akçıl desteği

Akçıl desteği
Murat bozuldu

Murat bozuldu
Yeni yıl alışverişi

Yeni yıl alışverişi
Aleyna Tilki: Doğaya âşığım

Aleyna Tilki: Doğaya âşığım
Işıltılı Burcu

Işıltılı Burcu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX