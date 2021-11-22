X-37B'e karşı hamle! Uzaydaki testte sır perdesi aralandı

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22 Kasım 2021 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:22 Kasım 2021 Pazartesi 10:30:00

Rusya'nın uydusavar füze testinin sebebi ortaya çıktı: ABD'nin geliştirdiği ‘X-37B' mekiğine karşı hamle

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Rusya'nın geçen hafta uzayda gerçekleştirdiği uydusavar füze testinin sebebi ortaya çıktı. Rus askeri kaynakları, ABD'nin geliştirdiği ‘X-37B' mekiğine karşı bu denemeyi yaptıklarını belirtti.

İki süper güç ABD ile Rusya arasında "uzay enkazı" yüzünden patlak veren kavganın sır perdesi aralandı. ABD'nin 11 yıldan bu yana dünya yörüngesine altı defa gönderdiği insansız uzay aracı "X-37B" mekiğini askeri hedef sayan Rusya'nın, yeni geliştirdiği "S-550" Uydusavar füze sistemiyle vurma denemesi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre ABD ve Rusya arasındaki atışmanın şifrelerini önceki gün Rus askeri kaynaklar aktardı. Resmi Rus RİA Haber ajansına yapılan açıklamada Moskova'nın geçen hafta başında gerçekten uydusavar silah denediği kabul edilerek, "Uzay savunması için geliştirdiğimiz S-550 uydusavar sisteminin, Amerika'nın askeri amaçla kullandığı X-37B mekiğini vurma kabiliyetine sahip olduğunu kanıtlanmıştır" denildi.

İNSANSIZ UZAY MEKİĞİ

Açıklamada ayrıca Amerikanın devreye soktuğu X-37B insansız uzay mekiğinin askeri amaçlı olduğu Moskova tarafından çok iyi bilindiği vurgusu yapılarak, "ABD 2010 yılından bu yana uzayı silahlandırma adımları atıyor. Boeing tarafından geliştirilen X-37B insansız uzay aracının birkaç nükleer başlık taşıyan mekik olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Bu yüzden benzer tehditleri bertaraf etmek için S-550 uydusavar füze sistemini geliştirdik. Sadece olası düşman uydularını hedef alacak bu yeni sistem Dünya yörüngesinde 250-750 kilometre menzildeki hedefleri vurabilecek. S-550 aslında S-500 sisteminin benzeri. Sadece çok daha güçlü bir radara sahip" ifadelerine yer verildi.

ESKİ UYDU VURULMUŞTU

Rusya, kasım ayı başlarında yerden uzaya ateşlediği füzeyle Sovyetler döneminden beri Dünya yörüngesinde bulunan kendi eski uydusunu imha etmişti. X-37B misali vurulan uydunun kalıntıları yörüngedeki Uluslararası Uzay İstasyonu personeline tehdit oluşturmuştu. Kozmonot ve astronotlar uzay enkaz parçalarından kaynaklı çarpışma tehlikesi karşısında birkaç saat iniş kapsüllerinde gizlenmek zorunda kalmıştı. Olayla ilgili açıklama yapan NASA, Rusya'yı uzayda sorumsuz davranışlarda bulunmakla suçlamıştı.

YÖRÜNGEDE GİZLİ GÖREV

Bu arada ABD tarafından ilk defa 22 Nisan 2010 tarihinde dünya yörüngesine gönderilen X-37B insansız mekik son altıncı seferine 17 Mayıs 2020 tarihinde çıkmıştı. Mekik, 552 günden beri hâlâ dünya yörüngesinde gizli misyonunu yerine getiriyor. Dünya yörüngesindeki bulunan uyduları günümüzde 4 ülke imha etme gücüne sahip. Bu ülkeler sırasıyla ABD, Rusya, Çin ve Hindistan.

Etiketler : İki süper güç ABD RUSYA X-37B S-550 Uydusavar füze sistemi
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