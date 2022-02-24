Rusya'nın Ukrayna işgali başladı

Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.

Yerel Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın işgal harekatının başladığını, patlama seslerinin füze saldırılarından kaynaklandığını açıkladı.

Saldırılarda nerelerin vurulduğuna veya can kaybı olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi.

Rus askerlerinin, ayrılıkçı bölgelerin ötesine geçip geçmediğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN, DONBAS'A ÖZEL ASKERİ OPERASYON KARARI ALDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Putin, sabahın erken saatlerinde televizyon kanalından ulusa seslendi.

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde yönetimlerin Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunduklarını hatırlatan Putin, "Buna bağlı olarak özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna topraklarını işgal etme planları olmadığını vurgulayan Putin, kimseye zorla bir şey dayatmayacaklarını ifade etti.

- PUTİN, UKRAYNA HALKINA DA SESLENDİ

Rusya'nın askeri operasyonunun Ukrayna'yı rehin alanlara karşı meşru müdafaa olduğunu belirten Putin, Ukrayna vatandaşlarına ayrıca seslenerek, "Bugünkü olaylar Ukrayna ve Ukrayna halkının çıkarlarını ihlal etme arzusuyla değil, Rusya'nın Ukrayna'yı rehin alanlardan ve onu ülkemize ve halkına karşı kullanmaya çalışanlardan korunmasıyla bağlantılıdır." dedi.

Eylemlerinin kendilerine yöneltilen tehditlere ve bugün meydana gelenden daha büyük bir felakete karşı kendilerini savunmak olduğunu kaydeden Putin, "Ne kadar zor olursa olsun, bu trajik sayfayı bir an önce çevirmek ve birlikte ilerlemek, kimsenin işlerimize, ilişkilerimize müdahale etmesine izin vermemek, ilişkilerimizi birlikte bağımsız olarak inşa etmek için bunu anlamanızı ve iş birliğine davet ediyorum." diye konuştu.

- UKRAYNA ORDUSUNA "SİLAH BIRAK" ÇAĞRISI

Ukrayna ordusuna da çağrıda bulunan Putin, askerlerin Kiev'in emirlerini yerine getirmemesini istedi.

Ukrayna askerlerinin "Ukrayna'yı yağmalayan ve bu insanlarla alay eden halk karşıtı cuntaya değil, halkına bağlılık yemini ettiklerini" kaydeden Putin, "Onun emirlerine uymayın! Derhal silahlarınızı bırakıp evinize gitmenizi rica ediyorum. Ukrayna ordusunun bu şartı yerine getiren tüm askerleri, savaş bölgesinden serbestçe ayrılabilecek ve ailelerinin yanına dönebilecekler." dedi.

- RUSYA'NIN NÜKLEER GÜÇ SAHİBİ OLDUĞU VURGUSU

Putin, olası kan dökülmesinin tüm sorumluluğunun tamamen Ukrayna yönetiminin olacağını ifade ederek, "Askeri alana gelince, modern Rusya, SSCB'nin çöküşünden ve nükleer potansiyelinin önemli bir bölümünü kaybettikten sonra bile bugün en güçlü nükleer güçlerden biridir. Ayrıca, en son silah türleri bakımından bir dizi alanda belirli avantajları vardır. Bu bağlamda, Rusya'ya doğrudan bir saldırının potansiyel bir saldırgan için yenilgiye ve korkunç sonuçlara yol açacağından kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Ulusların kendi kaderini tayin hakkını hatırlatan Putin, ne SSCB'nin kuruluşu sırasında ne de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra modern Ukrayna'nın bir parçası olan belirli bölgelerde yaşayan insanlara, hiç kimsenin hayatlarını nasıl düzenlemek istediklerinin sorulmadığını dile getiren Putin, "Özgürlük politikamızın merkezindedir. Bu herkesin kendi geleceğini ve çocuklarının geleceğini bağımsız olarak belirleme özgürlüğüyle ilgilidir. Ve bu hakkını, seçme hakkını, günümüz Ukrayna topraklarında yaşayan tüm halklar tarafından kullanılabileceğini önemli görüyoruz." şeklinde konuştu.

Putin, NATO'nun doğuya doğru genişleyerek ve askeri altyapısını Rusya sınırlarına yaklaştırarak tehditler oluşturduğunu vurgulayarak, "Batı'da sorumsuz politikacılar tarafından ülkemizle ilgili olarak her yıl adım adım, kabaca yaratılan bu temel tehditler, yani NATO'nun genişlemesi bizde özel endişeye neden oluyor." dedi.

Rusya'nın 30 yıldır NATO ile eşit ve bölünmez güvenliği sağlamak için müzakere etmeye çalıştığını, ancak buna karşılık olarak alaycı bir aldatma veya şantajla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Putin, "Askeri makine hareket ediyor, sınırlarımıza çok yaklaşıyor." ifadelerini kullandı.

Batı bloğunun bir "yalanlar imparatorluğu" olduğunu aktaran Putin, "Amerikalı politikacılar, siyaset bilimciler ve gazeteciler, son yıllarda ABD'de gerçek bir yalan imparatorluğunun yaratıldığı gerçeği hakkında kendileri yazıyor ve konuşuyorlar. Buna katılmamak zor." dedi.

- "SSCB'NİN ÇÖKMESİ BUGÜN BİZİM İÇİN İYİ BİR DERS"

Sovyetler Birliği'nin 80'lerin sonlarında zayıfladığını ve ardından tamamen çöktüğünü hatırlatan Putin, "O zaman meydana gelen olayların seyri bugün de bizim için iyi bir ders." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceğini de sözlerine ekledi.

BİDEN'DAN PUTİN'İN UKRAYNA'YA ASKERİ OPERASYON BAŞLATMASINA SERT TEPKİ:

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatması hakkında "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir." açıklamasında bulundu.

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Bu gece tüm dünyanın dualarının Ukrayna ile olduğunu belirten Biden, "Putin, felaket bir şekilde can kaybı ve acı getirecek kasti bir savaşı seçti. Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir. Dünya, Rusya'dan hesap soracak." ifadesini kullandı.

Biden, Ukrayna'daki durumu bu gece Beyaz Saray'dan izleyeceğini ve ulusal güvenlik ekibinden düzenli güncellemeler alacağının altını çizerek, "Sabah G7 liderleri ile görüşeceğim ve bunun ardından Rusya'nın Ukrayna'ya, küresel barış ve güvenliğe yönelik bu gereksiz saldırganlığı nedeniyle ABD ve müttefiklerinin yanıtını duyurmak için Amerikan halkına hitap edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

NATO'ya yönelik herhangi bir saldırının geri püskürtülmesi için NATO müttefikleri ile de yakın temas halinde olacaklarının altını çizen Biden, kendisi ve eşi Jill Biden'ın bu gece Ukrayna'nın "cesur ve gururlu halkı" için dua edeceğini aktardı.

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI KULEBA: PUTİN, UKRAYNA'YA KARŞI GENİŞ ÇAPLI BİR SAVAŞ BAŞLATTI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, "Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna'nın barışçıl kentlerinde saldırılar sürüyor. Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir, durdurmalı. Harekete geçme zamanı." dedi.

ABD, BM GÜVENLİK KONSEYİ'NE RUSYA ALEYHİNE TASLAK SUNACAK

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyon üzerine BM Güvenlik Konseyi'ne taslak sunacaklarını belirtti.

Thomas Greenfield, Ukrayna'nın çağrısı üzerine acil toplanan BM Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya'nın operasyon başlatmasının ciddi acil bir durum olduğunu söyledi.

Güvenlik Konseyi toplantısı devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in operasyon kararı aldığına dikkati çeken Thomas Greenfield, "Putin, bu konseyin sorumluluğunu tamamen küçümseyen bir savaş mesajı verdi. Bu ciddi acil bir durum. Konseyin harekete geçmesi gerekecek ve yarın masaya bir taslak koyacağız." dedi.

Aynı şekilde Güvenlik Konseyi'nde söz alan İngiltere ve Fransa daimi temsilcileri de Putin'in Ukrayna'ya yönelik aldığı operasyon kararını kınadıklarını belirterek, ABD'nin konseye sunacağı taslağa destek vereceklerini açıkladı.

BİDEN, RUSYA'YA UKRAYNA OPERASYONUNDAN DOLAYI UYGULAYACAĞI YAPTIRIMLARI DUYURACAK

ABD Başkanı Joe Biden, perşembe günü öğle saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonun ardından, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları duyuracak.

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, basın mensuplarına yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın perşembe günü öğle saatlerinde bir açıklama yapacağını kaydetti.

Yetkili, "Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya sebepsiz ve gayrimeşru saldırısına ilişkin ABD ve müttefiklerinin atacağı adımları duyuracağı bir konuşma yapacak." ifadesini kullandı.

Biden'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonun ardından Rusya'ya uygulanacak yeni ekonomik yaptırımları duyurması bekleniyor.

RUSYA, UKRAYNA İLE BELARUS SINIRINDA HAVA SAHASINI KAPATTI

Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta başlayan askeri operasyonun ardından Havacı ve Denizcilere Uyarı (NOTAM) yayınladı.

NOTAM'da yer alan açıklamada, "Silah ve askeri teçhizat kullanımı nedeniyle sivil uçakların uçuşlarının güvenliğine yönelik yüksek tehdit nedeniyle Rusya'nın Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahası kullanımı geçici olarak durdurulmuştur." ifadesine yer verildi.

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES: BU SAVAŞIN BİR ANLAMI YOK

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyon için "Bu savaşın bir anlamı yok. BM Şartı ilkelerini ihlal ediyor." dedi.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Rusya'nın operasyon kararının genel bir savaşa yol açması durumunda tahminlerde bulunmanın zor olduğunu belirten Guterres, ancak çok sayıda insanın öleceğini, yerinden edileceğini ve geleceğe dair umutlarını kaybedeceğini söyledi.

Guterres, "Açık olan şey bunun sonuçları olacaktır. Ve benim için açık olan şu ki, bu savaşın bir anlamı yok. BM Şartı ilkelerini ihlal ediyor. Eğer durdurulmazsa Avrupa'da büyük acılara sebep olabilir." dedi.

Savaşın durdurulması için kendi açısından çağrıda bulunabileceğini aktaran Guterres, ancak Güvenlik Konseyi'nin tüzük tarafından bu durumu ele almak için yetkilendirildiğini hatırlattı.

BİDEN, RUSYA'NIN DONBAS'A ASKERİ MÜDAHALESİ KONUSUNDA EKİBİNDEN BRİFİNG ALDI

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Donbas'a askeri müdahalesine ilişkin ulusal güvenlik ekibinden brifing aldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, resmi Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın Ukrayna konusundaki son temaslarına değindi.

Psaki, "Başkan Biden, bu akşam Rus askeri birliklerinin Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırısına ilişkin Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan brifing aldı." ifadesini kullandı.

RUSYA: UKRAYNA'DAKİ ASKERİ NOKTALAR "YÜKSEK HASSASİYETLİ SİLAHLARLA" ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığında yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyonun, ülkedeki sivillere yönelik tehdit oluşturmadığı iddia edildi.

Açıklamada, "Ukrayna'daki askeri altyapı, hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

ABD BAŞKANI BİDEN, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİY İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna topraklarına askeri operasyonunu kınadı ve ABD'nin Ukrayna'ya desteğini yineledi.

Biden yaptığı yazılı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin kendisine ulaştığını ve telefon görüşmesinin yeni sona erdiğini belirtti.

"Rus askeri kuvvetlerinin gereksiz ve gayrimeşru saldırılarını kınadım" ifadesini kullanan Biden, bugünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Toplantısı dahil uluslararası alanda yapılacak kınamalar konusunda Zelenskiy'i bilgilendirdiğini aktardı.

Biden açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Zelenskiy benden dünya liderlerini, Putin'in alçakça saldırısına açıkça karşı çıkamaya ve Ukrayna halkına destek vermeye çağırmamı istedi. Yarın (bugün) G7 liderleri ile görüşeceğim, ABD ile ortakları ve müttefikleri Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacak. Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına destek ve yardım sağlamayı sürdüreceğiz."