Kiev ve Harkov'da yeniden patlama sesleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya doğusundaki Donbas'a askeri harekat başlatmasının ardından Ukrayna genelinde Rusya müdahalesi başladı. Özellikle Rus birlikleri Donbas'tan başlayarak, Belarus sınırındaki birliklerle Ukrayna'yı abluka altına aldı. Rusya, Ukrayna'nın Çernobil ve Herson kentlerini alırken, ülkede birçok stratejik üsse de saldırılar gerçekleştiriyor. Son olarak Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in müzakereyi reddettiği iddiası üzerine tüm birliklere bütün istikametlerde saldırıya geçme emri verildiğini açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısında başkent Kiev'de patlama sesleri duyulmaya devam ediyor. Rus zırhlı araçları ülkenin ikinci büyük şehri Harkov'a girse de direnişle karşılaştı. Kremlin Rus heyetin Ukrayna ile müzakereler için Belarus'ta olduğunu duyurdu. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Belarus'a yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını ve AB hava sahasını Rus uçaklarına kapatacaklarını söyledi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Associated Press'e verdiği röportajda Kiev'in her taraftan kuşatıldığını ve tahliyenin artık şehirden imkansız olduğunu söyledi. Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Ukrayna'nın, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Rusya aleyhine dava açtığını ve Divan'dan "acil tedbir kararı" talep ettiğini açıkladı.

AVUSTRALYA'DAN RUSYA KARARI

Avustralya, Putin ve Rusya Güvenlik Konseyi üyelerine ülkeye giriş yasağı getirdi

FRANSA'DAN, VATANDAŞLARINA RUSYA VE BELARUS'TAN AYRILMA ÇAĞRISI

Rusya'nın Ukrayna'ya olan saldırıları devam ederken, Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'ya seyahat eden Fransa vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları konusunda uyararak, Belarus'a seyahat etmemelerini tavsiye etti.

NORVEÇLİ ENERJİ ŞİRKETİ EQUİNOR, RUSYA'DAKİ ORTAK GİRİŞİMLERİNDEN ÇIKIYOR

Norveç merkezli enerji şirketi Equinor, Rusya'daki ortak girişimlerden çıkmaya başlayacağını ve ülkedeki yeni yatırımları durdurduğunu açıkladı.

Açıklamada, Equinor'un Rusya'da 2021 sonu itibarıyla 1,2 milyar dolar değerinde cari varlığı olduğu ve ortak girişimlerden çıkış kararının varlıklarda değer kaybına yol açmasının beklendiği ve şirketin faaliyetlerini ilgilendiren yeni yaptırımlarla uyumlu hareket etmeye devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Equinor Başkanı Anders Opedal, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından derin rahatsızlık duyduklarını belirterek, "Mevcut durumda pozisyonumuzun savunulamaz olduğunu düşünüyoruz. Rus iş dünyasındaki yeni yatırımlarımızı durduracağız ve kendi değerlerimizle uyumlu şekilde ülkedeki ortak girişimlerden çıkacağız. Bu zor durumda ilk

RUS GÜÇLERİ BERDYANSK'A GİRDİ

Rusya-Ukrayna savaşı beşinci gününe girerken Rus güçlerinin Berdyansk şehrindeki tüm kamu binalarını ele geçirdiği bildirildi. Başkent Kiev'de ise gece boyunca sık sık patlama sesleri yaşandı.

YAPTIRIMLARIN ARDINDAN RUS MENKUL KIYMETLERİN SATIŞINA YASAK GELDİ

Rusya Merkez Bankası yaptığı yazılı açıklamada, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle (TSİ) 07.00'da başlaması gereken döviz piyasasındaki işlemlerin saat 10.00'da başlayacağını duyurdu.

Açıklamada, Rus piyasasındaki işlemlerde yabancı müşteriler adına Rus menkul kıymetlerin satışının da geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

GÜNEY KORE'DEN SWIFT KARARI

ABD ve AB'nin bazı Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkarmasının ardından Güney Kore'den de aynı adım geldi.

Güney Kore ayrıca, Rusya'ya stratejik ürünlerin ihracatını yasakladığını duyurdu.

JAPONYA, RUS BANKALARIN SWIFT SİSTEMİNDEN ÇIKARILMASINDA ABD VE AVRUPA İLE BERABER

Japonya, ABD ve Avrupa ülkelerinin, Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası Rusya'ya karşı, bazı Rus bankaların uluslararası para transferi SWIFT sisteminden çıkarılması yaptırımına katılacak.

JAPON MİLYARDER, UKRAYNA HÜKÜMETİNE 1 MİLYAR YEN ACİL YARDIM SAĞLAYACAK

Japonya'da e-ticaret devi Rakuten Üst Yöneticisi (CEO) milyarder Mikitani Hiroşi, Ukrayna hükümetine acil yardım olarak 1 milyar yen (8,7 milyon dolar) bağışlayacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e yazdığı mektubunda Mikitani, Rusya'nın askeri müdahalesinden "oldukça sarsıldığını" kaydetti

"Düşüncelerim sizle ve Ukrayna halkıyla beraber" diyen Japon CEO, "Ukrayna halkı adına cesur direnişinizi gördüğümde, Ukrayna için bir şeyler yapabileceğimi düşündüm" ifadelerini kullandı.

"Rusya ve Ukrayna'nın bu sorunu barışçıl yöntemle çözmesini ve Ukrayna halkının bir an önce barışa kavuşmasını ümit ediyorum" diyen Mikitani, ailesine danıştıktan sonra yardım kararı aldığını söyledi.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Mariupol kentinden gelen yürek burkan fotoğraflar pek çok çocuğun bomba ve mermilerin hedefi olduğunu gözler önüne serdi.

Lyashko, Rus birliklerini sivilleri hedef aldıkları için 'terörist' olarak nitelendirdi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

09:25 Ukrayna Sağlık Bakanlığı: Rusya'nın saldırılarında 14'ü çocuk 352 sivil hayatını kaybetti. 116'sı çocuk bin 684 kişi yaralandı.

08:57 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne göre Kiev, Ukrayna'nın kontrolü altında. Açıklamada, 'Rusya'nın burayı işgal etmeye yönelik tüm çabaları başarısız oldu' denildi.

08.50 Belarus Dışişleri Bakanlığı müzakereler için hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Açıklamada 'heyetlerin gelmesi bekleniyor' denildi.

08:46 Japonya, Rus bankaların uluslararası para transferi SWIFT sisteminden çıkarılması yaptırımına katılacak. Saldırının "uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini" belirten ve bunu şiddetle kınadığını yineleyen Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Putin ile bazı hükümet yetkililerinin mali mal varlıklarının dondurma kararı aldıklarını açıkladı.

08:33 Sputnik: Rusya ile görüşmelerde bulunacak Ukrayna heyeti Belarus'a ulaştı.

08:12 Rus basınında yer alan haberlere göre, Belarus nükleer olmayan statüden vazgeçme teklifini onayladı.

08:10 Rusya Merkez Bankası, bugünden itibaren yabancı yatırımcıların hisse satmasını askıya alma kararı verdi.

07:23 Rusya iletişim denetleme kurumu Roskomnadzor, Ukrayna'nın kurduğu savaş esirleri sitesine erişimi engelledi. Ukraynalı yetkililer bu sitede öldürülen veya esir alınan Rus askerlerine dair fotoğrafları ve belgeleri yayınlıyordu. Ukrayna bu internet sitesini, askerlerin Rusya'daki yakınlarının bu bilgilere erişebilmesi için kurduğunu açıklamıştı.

07:17 Raporlar, Belarus'un Rus işgalini desteklemek için Ukrayna'ya asker göndermeye hazırlandığını iddia ediyor. Washington Post ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde konuşlandırmanın en kısa sürede başlayabileceğini söyledi. Yetkili 'Minsk'in artık Kremlin'in bir uzantısı olduğu çok açık' dedi.

06:29 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BMGK'nın Rusya'yı Ukrayna'yı işgal etmekten sorumlu tutma konusunda kritik bir adım attığını belirterek, "Güvenlik Konseyi bu hesap verebilirlik yolunda önemli bir adım attı. On yıllardır ilk kez Genel Kurul'da Acil Durum Özel Oturumu çağrısında bulundu" dedi.

06:06 Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD başkanı Biden'in bugün batılı müttefikler ve ortaklarla Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla ilgili gelişmeleri tartışmak ve birleşik müdahaleyi koordine etmek için TSİ 19.15'te bir görüşmeye ev sahipliği yapacağı bilgisine yer verildi.

06:05 Rus güçleri, liman şehri Berdyansk'taki tüm kamu binalarının kontrolünü ele geçirdi. Daha önce Melitopol'ün de kontrolünü ele alan Moskova, böylelikle Kırım ile Donbass bölgesini karadan birleştirmeye bir adım daha yaklaşmış oldu.

06:01 Ukrayna devlet özel iletişim servisi bir füzenin Kiev'in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Chernihiv'in merkezindeki bir konut binasına çarparak yangına neden olduğu bildirildi.

05:49 İngiltere Başbakanı Boris Johnson , Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakanlık kaynakları görüşme ile ilgili ülke basınına şu açıklamada bulundu;

'Zelenski, önümüzdeki 24 saatin Ukrayna için çok önemli bir dönem olduğuna inandığını söyledi. Başbakan, İngiltere ve müttefiklerinden savunma yardımının Ukrayna'ya ulaşmasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.'

05:25 Ukrayna devlet özel iletişim servisi, Pazartesi sabahı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ve Harkiv'da patlama seslerinin duyulduğunu söyledi.

05:21 BM Güvenlik Konseyi, 1982'den bu yana ilk kez Ukrayna için acil olarak toplanacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Acil Durum Özel Oturumu bugün yapılacak.

04:49 Ukrayna devlet özel iletişim servisi, Belarus'tan gelen savaşçıların Ukrayna'ya doğru yola çıktığını söyledi.

04:20 Japonya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna işgaline tepki olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve önemli Rus hükümet yetkililerinin mali varlıklarını dondurma kararı aldı.

03:30 Rusya Tur Operatörleri Birliği(ATOR), Rusya dışında 150 bin Rus turistin bulunduğunu ve 27 bin Rus vatandaşının hava kısıtlamaları nedeniyle ülkeye dönüş yapamadığını duyurdu.

02:57 Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Zelenski, önümüzdeki 24 saatin Ukrayna için çok kritik olduğunu söyledi.

01:50 Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; yerel saatle 23.50 (TSİ 00.50) itibarıyla ülkenin kuzeyindeki Rus saldırıları genel olarak başarısız oldu. Fakat Rusya güneyde bazı başarılar elde etti. Özellikle Azak Deniz kıyısındaki Berdiansk kentinde kontrol Rusların eline geçti.

00:35 Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Ukrayna'nın, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Rusya aleyhine dava açtığını ve Divan'dan "acil tedbir kararı" talep ettiğini açıkladı.

00:26 Avrupa Birliği'nin hava sahası yasağının ardından Rus havayolu şirketi Aeroflot, Avrupa ülkelerindeki tüm destinasyonlarını iptal ettiğini açıkladı.

00:00 Ukrayna BM Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, BMGK'da yaptığı açıklamada, şehirlerinin her gün bombalandığını belirterek, "Saldırgan ülkenin temsilcisine şunu söylemek istiyorum. Şu anda Ukrayna şehirlerindeki genel uyarıyı biliyor musunuz? 'Dikkat, dikkat! Hava saldırısı' Lütfen fotoğraflara bakın, neler oluyor görün! Sabah akşam bombalanıyor şehirlerimiz. Rusya saldırganlık konusunda kararlı. Üstelik ilk planları başarısız oldu. Herkes de farkında başarısız olduğunu. Bu başarısızlık, Rus liderliğinin yerleşim yerlerine ağır bombardıman emri vermesine yol açtı. Bu çok endişe verici. Çünkü Rus başkan nükleer şantaja başvurmaya karar verdi. Dünya bu tehdidi ciddiye almak zorunda. Ukrayna'da en az 16 çocuk öldürüldü. Bombalı saldırılar nedeniyle hastaneler hizmet veremiyor. Bebekler sığınaklarda dünyaya geliyor" ifadelerini kullandı.

- DONBAS KRİZİ VE RUSYA'NIN ASKERİ MÜDAHALESİ

Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak, Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.