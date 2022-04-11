Ukrayna'dan endişelendiren çıkış: Savaş daha uzun ve zor geçebilir

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 47. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

03:00 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın, Ukrayna topraklarında bulunan askeri birliklerini güçlendirmeye devam ettiğini ileri sürdü.

02:29 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, çatışmaların yaşandığı bölgelerden gün içinde 2 bin 824 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

02:23 Almanya'nın çeşitli kentlerinde Rusya yanlıları gösteri yaptı. Alman basınında yer alan haberlere göre, Frankfurt kentindeki Opera Meydanı'nda düzenlenen Rusya yanlısı gösteriye yüzlerce kişi katıldı. Göstericiler Rusya ve eski Sovyetler Birliği bayrakları taşıyarak "Rusya" şeklinde slogan attı. Bu eyleme karşı düzenlenen Ukrayna yanlısı bir gösteride ise "utanç" şeklinde slogan atıldı. İki grup arasında polisler yer aldı.

01:50 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenki, sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaparak halka seslendi. Zelenski, halka seslenişi konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'da olanlardan Ukrayna'yı sorumlu tuttuğunu duyurdu.

01:15 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik onlarca yıl izlediği siyasetin yanlış olduğunu kabul etmeye korktuğunu söyledi.

01:00 Ukrayna ordusu, Rus ordusuna ait tankı imha ettiği görüntüleri paylaştı. Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, Rus ordusu kayıplar vermeye devam ediyor. Ukrayna ordusu, anti tank füzesiyle yapılan atış sonucu imha edilen Rus tankının görüntülerini yayınladı.

00:45 Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Ukraynalı siyasilere seslendi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Vereşuk, savaşın istenildiği gibi kısa sürede bitmeyebileceğini ifade ederek, "Toplumdaki düşünce liderlerine ve politikacılarımıza seslenmek istiyorum. Şu anda siyasi görüş farklılığımız yok. Hepimiz biriz ve savaştayız. Ruslarla savaşıyoruz, onlarla tartışmıyoruz onlar bizim düşmanımız ve onları öldürüyoruz. Bu savaş bizim istediğimizden daha uzun ve daha zor geçebilir" dedi.

"KAZANACAĞIZ"

Siyasilerin toplumu cesaretlendirmelerini ve dayanıklı kılmaları gerektiğini aktaran Vereşuk, "Sizden bazıları bilmeden ya da popülerlik uğruna felaket varmış gibi davranıyorsunuz. Lütfen bu savaş zamanında etki alanınızın farkına varın ve sosyal medyada böyle davranmaktan vazgeçin. Bize sakinlik, cesaret ve dayanma gücü gerekli. Kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Tahliyelere devam ettiklerini dile getiren Vereşçuk, şunları kaydetti:

"Bugün tehlikeli bölgelerden 2 bin 824 kişi tahliye edildi. Gün içinde 2 bin 622 kişi şahsi araçlar ve gönderilen otobüsler ile Mariupol ve Berdyansk kentlerinden Zaporijye şehrine ulaştı. Bunların 213'ü Mariupol kentinden, kalanı ise Polohi, Vasilivka, Melitopol ve Berdyansk şehirlerinden tahliye edildi. Luhansk bölgesinden açılan ateşe rağmen 202 kişi Lısıçansk, Severodonetsk, Rubijne, Popasna ve Kreminna kentlerinden tahliye edildi." ifadelerini kullandı.

Tahliye için gönderilen bazı otobüslerin Rus askeri güçleri tarafından engellendiğini anlatan Vereşçuk, tahliyelere devam edeceklerini belirtti.

00:00 Rus ordusu, Ukrayna'nın Mikolayiv kentine füze saldırısı düzenledi.