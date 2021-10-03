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03 Ekim 2021 Pazar 13:04:00 - Güncelleme:03 Ekim 2021 Pazar 13:04:00

Rusya'nın Türkiye'ye bağımlı: Savaşmayı göze alamaz

Kaynak: star.com.tr

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Rusya'nın Türkiye'ye bağımlı olduğunu yazan Yunan basını, Rusya'nın Türkiye ile savaşmayı göze alamayacağını yazdı.

Yunan basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de yaptığı görüşmeye ilişkin bir analiz yazısı yayınladı.

Analiz yazısında Ankara'nın sınır bölgesinde PKK/YPG terör örgütüne karşı oluşturduğu tampon bölgenin Rusya ve Esed rejimini rahatsız ettiği ifade edilirken Esed'in tampona karşı çıkacak güce sahip olmadığı Rusya'nın da Türkiye ile savaşmayı göze alamayacağı belirtildi.

Yunan basını, gerekçe olarak aşağıdaki maddeleri sıraladı;

2- Rusya, Suriye ikmalini Türk Boğazları üzerinden gerçekleştiriliyor

3- Türkiye'nin TürkAkım doğal gaz boru hattını bypass etme olasılığı

4- Akkuyu nükleer santrali

Bu 4 maddeden dolayı Rusya'nın Türkiye'ye bağımlı olduğunu yazan Yunan basını, bölgedeki denklemlerin karışık olduğunu ifade etti.

Etiketler : Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan RUSYA SURŞYE BOĞAZLAR
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