Rusya'dan kritik hamle!

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus ordusuna 137 bin ek asker katılmasına yönelik kararnamesinin "Ukrayna savaşının seyrini değiştirmeyeceği" yorumunu yaptı.

1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek olan kararname, hükümetten bu doğrultuda bütçe oluşturmasını talep ediyor.

Kararname ile birlikte Rusya'nın halihazırda bir milyonun üzerinde olan asker sayısı 1,15 milyona yükselecek. Rus ordusu, yaklaşık 900 bin sivil çalışana sahip.

İngiltere Savunma Bakanlığı, bu hamlenin Ukrayna savaşına etki etmeyecek olmasını, kısmen 'savaşta verilen kayıplara' bağlıyor.

Bakanlığın açıklamasında söz konusu ek personel alımının, gönüllülerle mi, yoksa zorunlu askerlik hizmeti kapsamında mı yapılacağının net olmadığı da ekleniyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Putin'in kararnamesiyle atılacak adımların Ukrayna'daki dengeleri değiştirmeyecek olmasını şu gerekçelerle açıklıyor:

"Rus ordusu Ukrayna'da on binlerce askerini kaybetti.

"Zorunlu askerlik dışında yeni askere alımlar oldukça düşük seviyede.

"Zorunlu askerlik yapanların Rusya dışında görev yapma yükümlülükleri bulunmuyor."

Rusya'da zorunlu askerlik yapanlar, ülke dışında görev yapmakla yükümlü değil.

Rusya'da 18-27 yaş arasındaki erkekler bir yıllık zorunlu askerlik hizmetine tabi tutuluyor. Ancak öğrenci olduğunu kanıtlayanlar ya da sağlık sorunlarını gösterenler zorunlu askerlikten muaf tutuluyor.

Moskova, zorunlu askerlik hizmeti altındakilerin Ukrayna'ya gönderildiği iddialarını reddediyor. Bu askerlerin anlaşma imzalayarak Ukrayna'ya gitmeye zorlandığına yönelik bazı vakaların ardından bazı ordu yetkilileri soruşturmaya uğradı.

Batılı ülkelerin askeri kaynakları, Rusya'nın Ukrayna'da altı ayı geride bırakan işgalinde yaklaşık 70-80 bin askerinin öldüğünü ya da yaralandığını söylüyor.