Rusya'nın tartışmalı aşısında yeni gelişme: İlk siparişi aldılar!

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14 Ağustos 2020 Cuma 15:35:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2020 Cuma 15:35:00

Rusya'nın koronavirüs aşısı ilk siparişini aldı

Kaynak: AA

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Rusya'nın koronavirüs aşısının fiyatının da belli olduğu Rusya'da aşıyla ilgili bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşısı için ilk sipariş alındı.

Rusya'nın ilk koronavirüs aşısını geliştirdiği haber dünya gündeminde ilk sıradaki yerini korumaya devam ediyor.

Başta DSÖ olmak üzere dünyanın birçok ülkesi Rusya'nın açıkladığı aşı haberine temkinli yaklaşmış, aşının tam olarak hazır olmasının mümkün olamayacağı yönündeki şüphelerini dile getirmişti. Bugünse Rus aşısıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ajansların son dakika olarak geçtiği habere göre Rusya'nın aşısı için ilk talip ortaya çıktı; Vietnam aşı için ilk siparişi veren ülke oldu!

Vietnam devlet televizyonunun duyurduğuna göre ülke Rusya'dan aşıyı ilk satın alacak ülke olarak sipariş verdi.

Vietnam'dan yapılan açıklamaya göre ülkede bir yandan koronavirüs aşısı geliştirmek için yapılan çalışmalar da devam edecek.

Ülkede yayınlanan Tuoi Tre gazetesinin haberine göre Vietnam Rusya'dan 50-150 milyon doz tutarında aşı alacak. Bu miktarın bir kısmının Rusya tarafından bağışlanacağı, bir kısmının parasının da Vietnam tarafından karşılanacağı belirtiliyor.

Aşıların Vietnam'a ne zaman gönderileceği sorusunun yanıtı ise şu an için belli değil. Vietnam, koronavirüs salgınıyla aldığı tedbirler sayesinde iyi mücadele etmiş ancak ülkenin turizm bölgesi Danang'da görülmeye başlanan yeni vakalar yüzünden alarm verilmişti.

Vietnam Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada ülkenin kendi geliştireceği aşının 2021 yılı sonunda hazır olacağını duyurmuştu.

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