  • BIST
    1345.15
  • Dolar
    8,3727
  • Euro
    10,1467
  • Altın
    478,2650
İstanbul
7 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail şehit ettiği Filistinli çocuğun naaşını 3 yıl sonra verdi
Ermeni çetelerinin Kars'ta yaptığı katliam unutulmuyor
Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti! Pandemiyle birlikte artış gösterdi
Rusya'nın kıyamet silahı deşifre oldu
Kriptosuncuk için çember daralıyor! Ağabeyinden sonra kardeşi de gözaltına alındı
Vebitcoin'in CEO'su ve eşi, çete lideri çıktı
Aksungur SİHA'dan bir ilk: 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurdu
Android telefonu olanlar bu mesaja dikkat
Köy çocuklarının 'Umut Parkı' sevinci
Tek kollu müzisyen moral dağıtıyor
5 günde 4 kilo verdi
Albüm için Türkçesi yetersiz
Televizyon dizilerini artık istemiyor
Pandemide davulcular da yalnız kaldı
Masal kahramanları bebeklerde hayat buldu
Türkiye ile baş edemediler... Tüm güçlerini doğuya kaydırıyorlar
Beş noktaya sınır ötesi operasyon! Komandolar vura vura ilerliyor
İşgalci İsrail ramazan dinlemiyor: 6 Filistinli yaralandı
"Aşı olanlar 'süper bulaştırıcı' olabilir"
Hindistan'dan dünyaya çağrı: Oksijen yollayın
İşgalci Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
Bir sert tepki de kardeş ülkeden: Bu tarihi bir hatadır
Ağabeyi, 'Bizi de çarptı' demişti... Gözaltına alındı
HDP Türkiye'ye 'katliamcı, soykırımcı' dedi, ortakları CHP ve İYİ Parti sessiz kaldı
25 Nisan 2021 Pazar 16:20:00 - Güncelleme:25 Nisan 2021 Pazar 16:20:00

Rusya'nın kıyamet silahı deşifre oldu

ABONE OL

Rusya'nın askeri uzay istasyonlarını korumak için tasarlanan 'uzay topu' ilk defa göründü.

Rusya'nın ABD veya NATO'dan gelecek tehditlerden korumak için tasarladığı 'uzay topu' ilk defa göründü.

Rusya'nın Reutov kentindeki roket tasarım bürosu NPO Mashinostroyeniya, Soğuk Savaş yıllarında uzaydaki Sovyetler Birliği askeri üslerini korumak için geliştirilen 'uzay topu' Shchit-2'nin fotoğraflarını ilk kez kamuoyuyla paylaştı.Tasarlanan Shchit-2'nin ABD ve NATO'dan gelebilecek tehditlere karşı geliştirildiği ifade edildi.Geliştirilen uzay topunun 160 kilometreden fazla menzile sahip olduğu tahmin ediliyor.

UZAY İÇİN GELİŞTİRİLEN İLK SİLAH

Rus medyasında yer alan haberde Shchit-2'nin uzay için geliştirilen ilk silah olduğu ifade edildi. Sovyetler Birliği'nin bu silahı test ettiği ifade edilse de test sonuçlarının hala gizli bilgi olarak arşivlerde saklandığı aktarıldı.

Etiketler : rusya uzay topu kıyamet silahı
Sürpriz proje yolda

Sürpriz proje yolda
Babamın sağlık durumu iyi

Babamın sağlık durumu iyi
Nereden geldiğini unutma

Nereden geldiğini unutma
Evini spor salonuna çevirdi

Evini spor salonuna çevirdi
Merve gibi deli göstermeye çalıştılar!

Merve gibi deli göstermeye çalıştılar!
Köyceğiz'de 'Aşkım Kıyamet' kampı

Köyceğiz'de 'Aşkım Kıyamet' kampı
Baharı ‘Hissediyorum'

Baharı ‘Hissediyorum'
Yeşilçam ruhuna online gala

Yeşilçam ruhuna online gala
Burak Sergen entübe edildi

Burak Sergen entübe edildi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER