Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 6,9 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Kamçatka bölgesinde yaklaşık 100 kilometre derinlikte sarsıntı kaydedildiği belirtildi.
Depremin büyüklüğünün 6,9 olduğu, olayda ölen ya da yaralananın bulunmadığı bilgisine yer verilen açıklamada, bölgedeki yapılarda kayda geçen bir hasarın bildirilmediği ifade edildi.
Açıklamada, bölgede tsunami tehlikesinin de bulunmadığı kaydedildi.
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